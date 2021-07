Situaci na jižní Moravě, kde se ve čtvrtek 24. června prohnalo ničivé tornádo, sledoval celý svět. Důkazem je video, ve kterém zahraniční policisté posílají na Moravu dojemný vzkaz, a o co víc v češtině. Ke všemu spoustu policistů z ciziny přispělo do finanční sbírky. Jak se s českým jazykem poprali Francouzi, Rumuni nebo Finové, a co vzkazují, se podívejte ve videu.