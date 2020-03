Záhřeb zasáhly ničivé otřesy: Trosky v ulicích, rodičky vyhnaly na ulici

Zemětřesení mělo epicentrum pouhých 16 kilometrů severně od Záhřebu, v hloubce 10 kilometrů. Z města teď putují zprávy o škodách a zraněních. Ministr vnitra Davor Božinovic podle portálu dnevnik.hr informoval, že jsou zatím hlášeni tři lehce zranění a jedno dítě v kritickém stavu.

Koronavirem je v Chorvatsku nakaženo nejméně 235 lidí. Po zemětřesení vyvstává velký problém, protože lidé nemohou ve městě do svých domovů, kvůli možné narušené statice budov. zároveň se ale nesmí hromadně scházet. Úřady tak lidem radí, aby si vzali teplé ooblečení a schovali se zatím například do auta, a tím se izolovali od lidí ve svém okolí.

OMG this year just seems to be the worst in decades, as if the pandemic was not enough my hometown Zagreb was hit by an Earthquake with a magnitude of 5.3 early this morning. I hope there are no casualties. lets just hope it wont get worse #earthquake #zagreb #croatia pic.twitter.com/v9Wbe7jfM0