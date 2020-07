Zahýbe Covid-19 výsledky voleb? Lidé kvůli němu přišli o volební právo

Aktuálně je v Česku téměř pět tisíc lidí nakažených nemocí Covid-19. Omezení volebního práva v případě karantény vychází z Ústavy a není tak v rozporu se zákonem.

"Omezení volebního práva z důvodu nařízené karantény je považováno za ústavně komfortní a slučitelné s ústavními závazky," tvrdí náměstek ministra vnitra Petr Mlsna.

Pokud jste v karanténě, jedná se o překážku práva volit a nemůžete tak do volební urny, ani hlasovat pomocí přenosné volební urny.

Lidem se to však nelíbí – k volbám by jít chtěli. Někteří navrhují, aby si volební komise pro jejich hlasy sama přišla k nim domů. "Přijde mi to jako nesmysl, proč by někdo neměl mít možnost volit?" ptá se jedna z dotazovaných.

Podle opozice ani posunutí termínu voleb nic nevyřeší. "Odložení voleb je podle mě nemyslitelné, potom by neměl kdo ty kraje spravovat," říká poslanec Marek Benda (ODS).

"Myslím si, že v tuto chvíli pro to není důvod, abychom politikům prodlužovali volební období," tvrdí poslanec Pirátů Jakub Michálek. Politici napříč stranami se ale shodli v jednom. Lidé neměli přijít o volební právo.

"Jsou řešení, jak tu situaci zvládnout. Speciální mobilní urny. Jakékoliv řešení, aby občané nepřišli o své ústavní právo," říká místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.

Místopředseda poslaneckého klubu vládní strany ANO Roman Kubíček tvrdí, že pokud by v karanténě nebylo tolik lidí, je možné za pomoci armády a zdravotníků v ochranných oblecích obejít jednotlivé voliče a nechat je odvolit.

Problém by mohlo vyřešit zavedení elektronického hlasování, které by umožnilo volit všem. "Česká republika má odmítavý postoj k elektronické volbě po zkušenostech států, které je v minulost zavedly," řekl Mlsna.

Volby do krajských zastupitelstev a do senátu by měly proběhnout o prvním říjnovém víkendu. Druhé kolo senátních voleb potom o týden později.

Nebezpečí neprůkazného výsledku voleb nehrozí, říká právník Jan Kudrna. Na video se podívejte ZDE: