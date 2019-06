Zájem Čechů o dovolenou v ČR stoupá! Ubytování je vyprodané

Dovolená v tuzemsku je hitem. Stále víc Čechů si užívá volné dny v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Například loni to bylo o 800 tisíc lidí víc, než v roce 2017. Stále častěji chceme aktivní dovolenou, poznávat nové oblasti a ochutnávat dobré jídlo. Sehnat ale v tuto chvíli volné ubytování na prázdniny je skoro nemožné. Většina hotelů a penzionů hlásí plný stav.

Dovolenou v Česku tráví stále více lidí. Hotely a penziony už hlásí pro letní měsíce obsazeno. "Zhruba do poloviny srpna máme plno," řekla Radmila Furišová Petráňová, hotel Maxant ve Frymburku. "Týdenní pobyty ty už jsou pryč," dodal Josef Káňa z penzionu U Kutila.

Nejdříve jsou vyprodané ty nejkvalitnější ubytovací zařízení. Ať už jsou to čtyřhvězdičkové hotely nebo velmi kvalitní kempy. Mezi oblíbené lokality patří například Vinohrady, Baťův kanál nebo zámek Lednice. Mezi nejnavštěvovanější patří Jižní Morava. Atraktivní je také Praha, jižní Čechy nebo Královéhradecký kraj.

Na jihu Čech stále více lidí míří na Třeboňsko. Na své se tam přijdou milovníci rybí gastronomie i cyklisté. Češi už si rozhodně nevybírají dovolenou jen podle ceny. Dávají přednost dražším hotelům a dovolenou volí podle nabízených služeb.

"Lide jsou už ochotni za domácí dovolenou uhradit peníze, jaké by byli ochotni utratit v zahraničí," řekl Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. "V Čechách pokulhává ta kvalita, kterou za své peníze dostanou ať už je to v gastronomii nebo ubytování, ale zlepšuje se to," dodal.



V kempech dokončují poslední úpravy. Do začátku hlavní sezóny zbývá už jen pár dnů. Provozovatelé připravili řadu novinek. "Vylepšili jsme sprchy, klienti si mohou zvolit teplotu vody. A také jsme připravili novou půjčovnu šlapadel," řekl Vojen Smíšek z Lipna.

"Máme lepší gastro, než jsme mívali. Zaměřili jsme se hlavně na zdravější stravu," řekla Adéla Černá, kemp Jestřábí. "Klientela je taková náročnější, snažíme se tomu přizpůsobovat. Plochy udržujeme, připravujeme veškeré sítě na připojování karavanů," řekl Tomáš Ingr z kempu Merkur v Pasohlávkách.

Zájem o dovolenou v kempech každým rokem stoupá. "Červenec, srpen v tuto chvíli kapacity, které máme pod střechou, už máme plně obsazeny," řekla Adéla Černá z kempu Jestřábí, Černá v Pošumaví. "Ceny ubytování jsou stejné. Jediné, co jsme museli, navýšit byla cena energií, protože ta šla bohužel nahoru," řekla Černá.

Ceny se v jednotlivých kempech napříč republikou výrazně liší. Jestli si lidé připlácí za lepší služby nebo je provozovatelé obírají o peníze, bude opět zjišťovat prázdninový inspektor.