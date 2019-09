Zájem domácností i firem o FVE nadále roste S-Power Energies násobně navyšuje počty instalací

Loňských 897 instalací představovalo v meziročním srovnání více než dvojnásobek. Letos se tomuto číslu firma přiblížila už v polovině roku. Ke konci června evidovala 731 nových zakázek a aktuálně řeší projekty v celkovém objemu 255 milionů korun. To je dokonce o 40 procent vyšší číslo než za celý rok 2018.



„V letošním roce jsme si stanovili za cíl 1200 nových instalací a 300 milionů korun obratu. S ohledem na pololetní výsledky však očekávám, že tato čísla překonáme. Přispět by k tomu mělo mimo jiné i naše rozšíření portfolia o tepelná čerpadla a větší zaměření na firemní zákazníky,“ uvádí jednatel S-Power Energies Jaroslav Šuvarský.



Startuje firemní solární boom



Zatímco doteď se společnost soustředila výhradně na rezidenční sektor, nyní reaguje na rostoucí poptávku ze strany firem. „Jsme na začátku firemního solárního boomu. Energie ze slunce je dokonale dostupná, ceny technologií prudce klesají a spotřeba elektřiny a její cena naopak roste. Je naprosto logické, že firmy chtějí ušetřit a přecházejí na vlastní zdroje,“ komentuje Jaroslav Šuvarský a doplňuje: „Aktuálně uvádíme nové produktové řady velkých střešních fotovoltaik pro firmy o výkonu 10 kWp a 20 kWp. Ty jsme schopni zkombinovat i se stojany pro dobíjení firemních elektromobilů. Tyto instalace se vyplatí i bez dotací.“



Fotovoltaická elektrárna bez akumulace na střechách družstva Bohemia Apple v Tuchorazi. Instalovaný výkon elektrárny 204,5 kWp.



Trhu dominují bateriová řešení



Z hlediska preferencí klientů došlo v posledních dvou letech k zásadnímu obratu. Zatímco ještě nedávno jednoznačně vedly levnější sestavy bez baterií, kde lze pomocí přebytků pouze ohřívat vodu, loni už tři ze čtyř zákazníků S-Power Energies požadovali řešení s akumulací.



„Bateriové systémy umožňují využívat vlastní zelenou energii i po západu slunce a poskytují ochranu před výpadky. Lidé totiž stále častěji touží po energetické nezávislosti. U novostaveb navíc roste zájem o kombinovaná řešení s tepelnými čerpadly. Ta mohou snížit náklady na provoz domu až o 75 procent,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský.



Kdo odbaví 14 559 nových poptávek z projektu Chci sluneční energii



Organizace dTest zveřejnila výsledky kampaně „Chci sluneční energii“, která spočívala v hromadném nákupu a instalaci fotovoltaických panelů včetně příslušenství a souvisejících služeb. dTest poptal několik desítek společnosti a vybral společnost ČEZ Prodej.



„Ač jsme z myšlenky hromadně poptat dodavatele fotovoltaiky byli nejdříve nadšení, dnes jsme spíše na rozpacích. Důvěřujte, ale prověřujte. Je skvělé uvažovat o střešní fotovoltaice a že uvažujete ekonomicky. Právě proto si ale zachovejte kritické myšlení a nabídku od svého dodavatele pro jistotu po vlastní ose porovnejte s tou naší,“ uzavírá Jaroslav Šuvarský.



Přijďte se podívat na FOR ARCH 17. – 21. září 2019 na výstavišti PVA Expo v Praze Letňanech. Stánek S-Power Energies najdete v hale 4, sekce 4A, stánek 14. Na místě budou odborníci na fotovoltaiku, tepelná čerpadla, kteří vám zdarma a rádi poradí a spočítají, co se hodí pro váš dům. Expozice S-Poweru získala letos ocenění TOP EXPO – o nejpůsobivější expozici do 60m2.