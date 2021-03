Zájem o antigenní testy rychle roste! Někde se čeká na testování i 10 dní

Desítky tisíc antigenních testů denně provedou zdravotníci. Stále je to ale málo. Nápor je tak velký, že třeba ve Zlíně chtějí prodloužit pracovní dobu odběrových stanů.

"Nárůst zájmu o antigenní testy určitě pozorujeme, v tuto chvíli se mohou zájemci o antigenní test u nás rezervovat zhruba za 10 až 14 dnů," uvedl mluvčí Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně Egon Havrlant.

Například na stanovišti před zlínskou nemocnicí denně odbaví až 300 objednaných osob. Vedení nemocnice teď zvažuje, že se tu bude testovat i o víkendech. Beznadějně obsazeno hlásí třeba i olomoucká fakultní nemocnice, nemocnice ve Šternberku nebo v Přerově.

Podle ministerstva zdravotnictví by firmy neměly posílat své zaměstnance na testování do nemocničních center. Antigenní testy by se měly provádět u závodních lékařů nebo přímo ve firmách.