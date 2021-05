Zájem o elektromobily raketově roste! Lidé popsali výhody i své zkušenosti

Zájem o elektromobily roste. Loni se v Česku prodalo téměř 3300 kusů. Meziročně se prodej zvýšil o 331 procent. Zákazníky lákají hlavně nízké provozní náklady a šetrnost vozů vůči přírodě. Někteří si vychvalují třeba i snadnější parkování ve velkých městech nebo to, že nemusí platit dálniční známku.

Šetřit životní prostředí a zároveň snížit náklady na dopravu. To jsou hlavní důvody, proč si lidé pořizují elektromobily. "Meziročně došlo k velkému nárůstu. Zájem o elektromobily byl až trojnásobný a zároveň u našich prodejců vidíme, že klienti se na nové modely doptávají," potvrzuje mluvčí Škoda Auto Pavel Jína.

Tuzemská automobilka má nový model SUV Enyaq. Ještě před oficiálním uvedením na trh si ho koupilo téměř 400 zákazníků.

Hlavní výhodou elektromobilů jsou nižší provozní náklady. Za jeden kilometr zaplatí řidiči až o polovinu méně než u automobilů se spalovacím motorem.

"Zájem o elektromobily vzrůstá zároveň s tím, jak se rozšiřuje síť dobíjecích míst, kterých je nejen v Praze, ale po celé republice, čím dál tím víc," vysvětluje mluvčí skupiny BMW David Haidinger.

A jak dopadla anketa mezi lidmi, kteří elektromobil už mají? "Rozhodli jsme se ho koupit, protože mně se líbí interiér a že šetří přírodu," přiznává jeden z kupujících. "My jsme trochu ekologicky smýšlející, tak jsme uvažovali rovnou o elektromobilu. Hlavně mě překvapil dojezd auta a velikost vozu a zavazadlového prostoru," říká další. "Líbí se mi to, že můžu zdarma parkovat v centru. Například tady v Praze je to hodně náročné, takhle můžu zaparkovat kdekoliv," zní další argumenty pro nákup auta. Oproti tomu se ale objevují názory, že dobíjecích stanic je málo.

V současné době nabízí v České republice elektromobily několik společností. Podle výrobců je právě elektromobilita budoucností dopravy. "Zaznamenáváme zvýšenou poptávku jak u hybridů, tak u elektromobilů. Je tu několik faktorů. Tím prvním jsou snížené náklady a inovace - lidé rádi používají něco, co je nové," říká Martin Peleška, který zatupuje značky Toyota a Lexus.

Majitelé elektromobilů nemusí platit za dálniční známku, ve velkých městech jako je například Praha nebo Brno, mohou stát na parkovacích zónách bez poplatku," vysvětluje výhody ředitel Auto Podbabská Michal Cvekl. "V dnešní době lidé určitě více tíhnou k ekologii, hraje tam roli veřejné mínění a hrají tam roli i výhody pro majitele elektromobilu," dodává mluvčí Peugeot Radka Matthey.

Na zvýšenou poptávku reagují i další společnosti, některé se chystají už za pár let vyrábět pouze auta na baterie.