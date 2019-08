Zájem o hypotéky klesl. Podmínky pro úvěr jsou přísnější

Češi přestávají mít zájem o hypotéky. Za první pololetí letošního roku bankovní domy prodaly hypotéky za 84 miliard korun. Loni za prvních šest měsíců to bylo přitom o 21 miliard korun více. "Vidíme prudký sešup zájmů o hypotéky. Je to dáno jednak tím, že jsou o něco vyšší úrokové sazby na hypotékách, než bylo loni, ale hlavně extrémně vysokými cenami nemovitostí," řekl ekonom Štěpán Křeček.

"Důvodem právě poklesu o hypoteční úvěry je omezení Českou národní bankou a důležitou roli hraje také cena nemovitostí, protože ceny nemovitostí jsou momentálně hodně vysoké, takže lidé těžko dosáhnout jakoby na hypoteční úvěr," popsala ekonomka Monika Lukešová.

V červnu klesla průměrná úroková sazba na 2,76 procenta a klesat by mohla i v dalších měsících. "Česká národní banka nezvýšila úrokové sazby. To znamená, že by banky mohly buďto stagnovat, nebo spíše zlevňovat, protože banky se perou o každého klienta," dodala Lukešová.

Nicméně ani lepší podmínky pro získání úvěru na bydlení nemusí mít vliv na cenu bytů a domů. V Praze se ceny nemovitostí částečně zpomalily. Za jeden metr čtvereční lidé zaplatí něco přes sto tisíc korun. Podle odborníků jde o výkyv, ceny i nadále porostou.

Zájem o byty v Brně roste a to i přes zvyšující se cenu. Za čtvereční metr v brněnských novostavbách zájemci zaplatí přes 80.000 korun. Přesto se za prvních šest měsíců v Brně prodalo dvakrát víc bytů, než za první polovinu roku 2018.

Průměrná cena šedesáti metrového bytu v třetím největším městě Česka se pohybuje kolem dvou milionů korun. Mezi ročně se zvýšila podle dostupných údajů o 17 procent.

"Současné ceny nemovitostí jsou nadhodnocené. To konec konců tvrdí i Česká národní banka. Lze tedy očekávat, že ta cena se jednoho dne vyfoukne, splaskne," řekl Štěpán Křeček. V posledních třech letech se přitom cena za metr čtvereční například v Praze zvýšila téměř o třetinu.

Samoživitelka na hypotéku nedosáhne

Pořídit si momentálně vlastní bydlení začíná být luxusem, na který každý nedosáhne. Paní Mossová dlouhé roky toužila po vlastním bydlení - jenže toho se zřejmě jen tak nedočká. "Nedostala jsem hypotéku, protože jsem matka samoživitelka a všechno se rozpočítává vlastně i na děti, i přesto, že už jsem v plném pracovním poměru. Nemám naspořeno, nemám ani z čeho bych spořila," řekla Simona Mossová.

Rodině proto nezbývá, než žít v pronájmech. Donedávna bydlela v menším bytě kousek za Prahou. Ten jim ale kvůli nejmladší dceři přestal vyhovovat. Pro rodinu znovu začalo hledání, nutností byl nejen byt v přízemí, ale i jeho finanční dostupnost. "Hledala jsem asi rok a půl a víceméně bylo všechno na prodej a ty nemovitosti šly strašně vzhůru," popsala.

"Přestěhovali jsme se z druhého patra, protože mám nemocnou ségru na vozíčku, museli jsme ji každý den tahat minimálně dvakrát do schodů. Přízemní byt je pro nás mnohem lepší," dodala. Mossovi se nakonec usadili kousek za Prahou v pronajatém bytě 3 plus 1, o výměře sedmdesáti metrů čtverečních. Měsíčně za něj zaplatí přes sedmnáct tisíc korun.

"Já dám 100 procent příjmů na bydlení. Mám obstarané holky tím, že na ně dostávám výživné," dodala Mossová. "Nevadí mi, že bydlíme v pronajatém bytě. Máme tu bazén, zahradu," řekla Simonina dcera. "Mám v podstatě průměrný plat. Pokud by se započítávalo výživné, tak bych určitě na tu hypotéku dosáhla. Ale ty banky si to počítají podle svého," dodala.

Matka samoživitelka se tak pomalu smiřuje s tím, že ve vlastním zřejmě nikdy nebude - přitom hypotéka by jí měsíčně z rozpočtu ušetřila i několik tisíc korun.