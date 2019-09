Zajímá vás, jestli má dítě neočkované spolužáky? Nemáte šanci to zjistit!

Povinnému očkování dětí se vyhýbá řada rodičů pod vlivem šíření zpráv o možných vedlejších účincích či vzniku autismu. Mezi chorobami, před kterými se povinně očkuje, patří i extrémně nakažlivé spalničky nebo černý kašel, rodiče očkovaných dětí tak mají obavy, zda se jejich ratolest nemůže ocitnout v kolektivu s neočkovaným dítětem.

Informovat se o tom však zjevně nemohou. Údaji o očkování disponují pouze mateřské školy, které podle zákona nesmí neočkované dítě vůbec přijmout. "Při přijímání předkládá zákonný zástupce dětí do pěti let věku doklad o očkování, tudíž se nemůže stát, že by bylo přijato dítě neočkované. Výjimka je pouze při zjištění imunity vůči infekci nebo zjištění zdravotního stavu, který brání podání očkovací látky," sdělila redakci TN.cz mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

I tak se ale může stát, že se dítě ocitne v mateřské škole, kde se nachází i neočkované dítě. "Rodiče odmítající očkování dostávají v ČR někdy od pediatra falešné potvrzení o provedené vakcinaci. Nejde jen o podvod, ale o trestný čin," napsal v časopise České lékařské komory Jan Janda z České pediatrické společnosti.

V současnosti navíc platí povinné předškolní vzdělávání, které je od 5. roku dítěte. Dítě tak musí povinně absolvovat jeden rok v mateřské škole, než nastoupí na základní školu. Při přijetí ale rodiče už potvrzení o očkování dokládat nemusí. Ředitelé mateřských školek tak informací o očkování těchto dětí nedisponují a rodiče ostatních dětí by se jí jen těžko mohli domáhat.

To samé pak platí i pro základní školy. "Při přijímaní do základní školy již očkování není podmínkou a obecně se vůbec nezjišťuje. Základní škola tuto informaci tedy mít také nebude," uvedla Lednová. Mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová doplňuje, že základní školy mohou mít v určitých případech informace o očkování žáků.

"Pokud se chce dítě zúčastnit například školy v přírodě nebo lyžařského výcviku, musí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře, které zahrnuje informaci, zda je očkováno a pokud ne, tak se akce nemůže zúčastnit," sdělila redakci TN.cz Šalamunová.

V důsledku neočkování se na Blansku tříletý chlapeček nakazil tetanem. Na podrobnosti se podívejte v reportáži TV Nova: