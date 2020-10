Zajímavý souboj ve Zlínském kraji, volby může rozhodnout spor o nemocnici

Zajímavý souboj slibují volby ve Zlínském kraji. Současná koalice podporuje stavbu nové nemocnice. Kritici ale tvrdí, že zhruba osm miliard kraj nemá a musel by se zadlužit. Volby na Zlínsku tak budou referendem o této stavbě.

Jiři Čunek (KDU-ČSL) patří mezi politiky, kteří rozdělují veřejnost. Pro některé obdivovaný hejtman, pro jiné pravý opak. Před lety v roli vsetínského starosty na sebe upozornil rázným vystěhováním Romů z centra města. Jako hejtman zase plánem na stavbu nové krajské nemocnice.

"My se chceme rozhodovat na základě nezávislých analýz a dat, nikoliv na základě dojmologie a marketingové kampaně pana hejtmana," sdělila kandidátka na post hejtmana Hana Ančincová (Piráti).

"Někteří kolegové si materiály ani prokazatelně neotevřeli, ani je nečetli," reagoval Čunek.

Opozice Čunkovi vyčítá, že stavbu nového špitálu protlačuje na úkor rekonstrukce letité krajské nemocnice Tomáše Bati. Kraj by se prý zadlužil, jde přitom o miliardy korun.

"Nemocnice bez DPH bude stát šest a půl. I kdyby stála sedm, tak mi těch sedm našetříme," myslí si Čunek.

"Jednoznačně se kloníme, abychom opravili stávající Baťovu nemocnici," sdělil kandidát na hejtmana Radim Holiš (ANO).

Po volbách před čtyřmi lety se do krajského zastupitelstva dostalo osm stran a uskupení. Novou nemocnici kromě lidovců podporují ještě třeba Starostové. "Já chci, aby občané Zlínského kraje chodili do nejmodernější nemocnice v republice a Zlínský kraj na to má," uvedl kandidát na hejtmana Petr Gazdík (STAN).

Nový špitál rozděluje i voliče. Převážně proti jsou ti, kteří by do Zlína dojížděli desítky kilometrů. Podle Čunkových rivalů má ale kraj na východě Moravy problémů víc.

"My tady musíme řešit, že máme nedostatek doktorů, chybí tady noční zubní pohotovost, dopravu, sociální služby, školství," vyjmenovala Ančincová. Holiš se chce zaměřit na to, aby mladí lidé zůstávali v kraji. Gazdík si myslí, že bude nutné bojovat se suchem.