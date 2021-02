"Každý den se bojím, kdo mě práskne," říká manikérka Daniela

Daniela pořád pracuje ve svém salónu. Ten má ukrytý v budově s ostrahou, kde je menší riziko přepadovky. Strach z odhalení má ale každý den.

"Bohužel z finančního hlediska nemám jinou možnost. Kdyby přišla kontrola, tak se na nic vymluvit nejde, prostě pracuju dál. Na to nejsou argumenty," říká Daniela.

Přednost dává stálým klientkám, ale na doporučení vyhoví i novým zákaznicím, které si předem nijak zvlášť neprověřuje. Za dobu nouzového stavu podlehla naléhání třetiny zájemkyň o služby.

"V téhle době se nesnažím přitáhnout nové zákaznice. Stačí, že mě neustále přemlouvají ty stávající, hlavně kamarádky. Ale sem tam se ozvou i úplně cizí lidé, a to si pak vybírám," prozrazuje Daniela.

V běžném provozu dělá Daniela i kosmetiku, kterou teď z bezpečnostních důvodů omezila. Na nehtech je ale podle ní riziko přenosu viru minimální, a tak funguje se zataženými žaluziemi a se zamčenými dveřmi.

"Doma nemám možnost pracovat, protože tam mám babičku s dědou, to nerisknu. Tady mám všechno vydezinfikované, není tu nic, z čeho by se mohla klientka nakazit. Ale neznám člověka z oboru, který by to nedělal," shrnuje Daniela.

Zvednout ceník jako daň za mimořádné služby v době nouzového stavu ale zatím neplánuje.