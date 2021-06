Zákaz aut se spalovacími motory! Praha schválila klimatický plán

Praha nechce od roku 2030 využívat elektřinu z uhelných elektráren, do roku 2050 chce být bez aut se spalovacími motory. Vyplývá to z klimatického plánu, který schválilo zastupitelstvo hlavního města. Magistrát očekává, že za opatření, která k tomu povedou, zaplatí 231 miliard korun.

Do roku 2050 chce být Praha bez aut se spalovacími motory. A od roku 2030 chce používat pouze energii z obnovitelných zdrojů nebo z jádra.

A to jsou jen části z klimatického plánu na snížení emisí v hlavním městě. "My jsme si dali cíl, že snížíme vypouštěné CO2 emise do roku 2030 o 45 procent a dekarbonizujeme Prahu do roku 2050," prozradil pražský radní pro životní prostředí Petr Hlubuček (STAN).

V plánu se počítá s masivní výsadbou stromů a zvýšením výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů o 470 procent.

Anketa Měla by v Praze přestat jezdit auta se spalovacími motory? Ano 3 1 hlas Ne 97 28 hlasů Hlasovalo 29 lidí.

Například v ulici V Holešovičkách, kde denně projede až 100 tisíc aut, tomu ale nevěří. Podle názoru místních klimatický plán nepomůže. "Jestliže na jedné straně slibuje, že do roku 2030 sníží emise, proč se s naším spolkem a s našimi lidmi 13 let soudí, aby se na této komunikaci dodržovaly právě ty znečišťující látky, o které se klimatický plán opírá," upozornil místopředseda spolku Holešovičky pro lidi Marek Skružný.

Plán se nelíbí ani opoziční ODS, která ho považuje za nereálný a předražený. "Že osadíme 23 tisíc budov solárními panely, respektive jejich střechy, to se nedá fyzicky ani technicky stihnout. A to, co je nepřípustné pro nás, je vlastně zavedení mýtného systému," prohlásila zastupitelka pražského magistrátu Alexandra Udženija.

"Když bychom neudělali nic, tak by jely dál elektrárny na uhlí a zvětšovaly by se ceny emisní povolenky a nakonec by to odnesl Pražan. Ten by zaplatil více za energii, za teplo v domě, ale i za další věci," oponoval Hlubuček.

Podle odhadu magistrátu bude Prahu klimatický plán stát tři milardy korun ročně. Zbytek by měly pokrýt národní a evropské dotace.



Podívejte se, co ke klimatickému plánu řekli primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS):