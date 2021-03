Zákaz kouření na veřejnosti! Za sundání respirátoru hrozí pokuta

Kvůli zhoršující se epidemické situaci v zemi vláda zavedla povinné nošení roušek a respirátorů. Zakrývat nos a ústa si musíme nejen ve veřejných prostorách, ale také v zastavěném území obce.



Výjimku mají pouze malé děti, odložit ochrannou pomůcku můžeme také v případě konzumace jídla a pití. Pokud si však chceme venku zakouřit, máme smůlu. Kouření by totiž nemělo být důvodem pro to, sundat si respirátor. Redakce TN.cz oslovila také ministerstvo zdravotnictví, zda pro kuřáky platí nějaká výjimka, to se zatím nevyjádřilo.



To, jak lidé dodržují zavedená opatření, kontrolují policisté i strážníci. Právě ti už na kouřící lidi bez roušek narazili. "Nejčastěji strážníci řeší tuto situaci na zastávkách hromadné dopravy. Tam se lidé dopouští hned dvou přestupků. Nejenže se na zastávkách nesmí kouřit, ale v tuto chvíli se tam nesmí ani odložit rouška,“ řekl mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba.



Městští policisté v Brně řešili od začátku března na 600 případů týkajících se roušek a respirátorů. Mezi nimi jsou právě i prohřešky kvůli kouření. Statistika je však souhrnná, o jaká přesná porušení šlo neuvádí.



Případy, kdy lidé odloží roušky kvůli kouření eviduje také pražská hygienická stanice. "Takové přestupky jsme skutečně zaznamenali a řešili. Přesný počet však nevedeme,“ řekl TN.cz mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.



Lidem navíc hrozí za odložení roušky v případě kouření pokuta. "Pokud se někdo dopustí přestupku podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením, lze za přestupek uložit pokutu až do výše tří milionů korun,“ doplnil Boublík.



Od začátku měsíce pražští strážníci rozdali za nenošení roušek a respirátorů pokuty za více než 109 tisíc korun. Řešit museli přes sedm tisíc přestupků.

Čeští výrobci dokážou vyrobit každý měsíc miliony respirátorů. Více se dozvíte v následující reportáži: