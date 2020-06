Zákaz návštěv nevadí. V Karviné našli způsob, jak seniory s blízkými spojit!

Pojízdný kontejner s místnostmi oddělenými plexisklem a s mikrofony - známý jako setkávač. Senioři na Karvinsku se v něm budou moci bezpečně vidět s rodinami. "Jsem rád, že jsem se mohl setkat s dcerou. Musel jsem si zvyknout, no," říká František Kudláč.

"To setkání s tatínkem po tolika měsících bylo opravdu hodně emotivní. S tatínkem jsem si telefonovala, ale není to ono. Byl to prakticky jenom monolog. Jsem hrozně ráda, že se tohle dneska stalo, plakala jsem. I on byl naměkko," vypráví Bohdana Doležalová.

Autoři nápadu se inspirovali v Holandsku, kde odloučení seniorů od rodin řešili podobně upraveným kontejnerem. "Trvalo to necelé dva týdny, než se zrealizoval ten nápad. Když se podíváte na ten přívěs, tak on byl původně určen na takové roadshow k olympijským festivalům," popsal olympionik a sportovní ředitel Českého olympijského výboru Martin Doktor.

A protože olympiáda v Tokiu letos nebude, sportovci přívěs upravili. "Ta místnost je rozdělena plexisklem, aby se mohli setkávat pacient a rodina. Mají tam ozvučení, to znamená mikrofon a reproduktory. Po každé návštěvě se prostor dezinfikuje," vysvětluje ředitel karvinské nemocnice Ivo Žolnerčík.

Rodina si se svými blízkými může popovídat 15 minut. Jak dlouho budou muset senioři s rodinami na Karvinsku setkávač využívat, záleží na zdejší epidemiologické situaci.