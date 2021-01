Zákaz, nezákaz. Děti bobují a sáňkují na horách jako o život

Davy lidí proudily už od pátečního rána na turisty vyhledávaný Troják na Zlínsku. A rozhodně to nevypadalo, že by si lidé chtěli vzít k srdci čtvrteční doporučení představitelů vlády, aby co nejvíc omezili cesty na hory i společenské kontakty.

Parkoviště byla během dopoledne zaplněna zhruba z poloviny a bylo patrné, že přijížděly hlavně rodiny s dětmi. Ty měly právě v pátek den pololetních prázdnin. Proto byly zněžené stráně plné hlavně bobující a sáňkující mládeže.

Do zasněžené stopy ovšem vyráželi také lidé na běžkách. Patrné přitom bylo, že se snažili dodržovat dvoumetrové odstupy a mnozí z běžkařů si nechávali na obličeji i povinné roušky.

Teploty kolem nuly, mlha a mokrý sníh sice neposkytovaly ideální podmínky pro sportování na sněhu, ale ani to návštěvníky neodradilo.

Podle informací TV Nova bylo ale například v Krkonoších výrazně méně turistů. Jestli lidé budou respektovat vládní nařízení, se ale víc ukáže až v pátek odpoledne a hlavně o víkendu.

Situaci nadále sledujeme. O vývoji budeme informovat.