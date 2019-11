Zlín zakázal venčení psů v parcích kvůli lejnům. Pejskaři se bouří

Známe to každý. Stačí chvilka nepozornosti a je to. Šlápnout do psího exkrementu není na chodníku nebo v parku nic neobvyklého. Na bezohlednost majitelů psů, kteří po svých mazlíčcích neuklízejí, se rozhodla reagovat zlínská radnice novelou vyhlášky, která rozšířila seznam míst, kam lidé se psy mají zákaz vstupu. Jedná se o značnou část veřejného prostranství ve městě, včetně Centrálního parku a hlavního náměstí v Malenovicích.

Zlín, v němž žije okolo 75 tisíc obyvatel, eviduje přes 6 tisíc psů. Chovatelé s novou vyhláškou nesouhlasí a argumentují, že zakazovat vstup se psy do jinak volně přístupných městských prostranství připomíná princip kolektivní viny, kdy je kvůli několika nevychovaným neurvalcům, kteří venčí psa bez vodítka a neuklízí po nich, potrestána slušně se chovající a pravidla dodržující většina.

Mluvčí zlínského magistrátu Tomáš Melzer uvádí, co radnici k přísné novele přimělo: "Vedly nás k tomu podněty občanů na množící se exkrementy na travnatých plochách, druhým podnětem je pak bezpečnost dětí v parcích."

Na facebooku vznikla jako protest proti vyhlášce občanská iniciativa "I pes je město Zlín", jež si klade za cíl rozumné vyřešení celé situace, a to formou racionálně vedeného dialogu se zastupitelstvem. Během několika dnů se k iniciativě přihlásilo téměř tři tisíce lidí. Podpořit iniciativu lze zakoupením nálepky v podobě psa. Odpůrci vyhlášky si je lepí jako symbol nesouhlasu na okna automobilů.



Novelizovaná městská vyhláška by měla ve Zlíně začít platit už koncem listopadu.