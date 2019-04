Zákaz vstupu pro drogové dealery! Ministr navrhuje změnu zákona

Vykázání pod hrozbou vězení z náměstí, parku či stadionu chce prosadit ministr vnitra Jan Hamáček novelou přestupkového zákona. Ta by zakázala například drogovým dealerům, ale i jiným pachatelům, vstup na konkrétní veřejné místo. Od změny si ministr slibuje lepší boj s kriminalitou. Podporu by mohl získat i u části opozice.

Podle ministra vnitra se na řadě míst v Česku nedaří efektivně řešit problémy s kriminalitou. Chce to proto změnit. "Bude možné zakázat zdržovat se na určitém místě," vysvětlil Jan Hamáček (ČSSD).

Rozhodovat o zákazu by měla příslušná radnice na základě informací od policie. Rezort argumentuje například situací na Václavském náměstí v Praze, které je nechvalně známé prodejem drog.

Při prvním přečinu dostane zadržený dealer pokutu a navíc zákaz zdržovat se na náměstí. Pokud ho tady policisté znovu chytnou, a to i bez drog, čeká ho další, vyšší pokuta. Pokud by se to opakovalo, tak se přestupek mění v trestný čin.

"To se bude vztahovat na celou šíři deliktů. Bude totiž možno udělit zákaz tomu, kdo se někde zdržuje a dělá problém. Můžeme to spojit i s řešením na fotbalových stadionech," dodává ministr vnitra.

"Podobnou iniciativu podporuji. Myslím, že u některých opakovaných přestupků, které jsou zjištěny a policií řešený, je to potřeba vrátit do současné právní úpravy možnost správního orgánu rozhodnout o sankcích, ale i o opatřeních," reagoval senátor Martin Červíček z ODS.

Loni v červenci se zrušil správní trest zákazu pobytu. Odborná veřejnost ho totiž považovala za protiústavní. Tato legislativní úprava by ale stejný problém mít neměla.

"To omezující opatření známe už dneska v právní úpravě. Třeba když se někomu zakáže chodit na fotbal nebo když se tam dopouští nějakých výtržností. Tohle je v podstatě podobná koncepce. To znamená, že my ho nevyháníme z obce," uvedl ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO).

Novelu zákona by chtěl na vládu ministr dostat už během několika týdnů. Do léta pak na stůl poslancům.