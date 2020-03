Konec karantény pro 24 tisíc lidí na Olomoucku: Takhle to tam vypadá

Od pondělí už žádné hlídky nezastavují přijíždějící řidiče. Zmizelo i provizorní policejní zázemí. Situace ale přitom ještě o víkendu vypadala zcela jinak. Nikdo do obcí nesměl. Celou zónu hlídaly stovky policistů a vojáků. Půlnocí ale tohle padlo.

Přesto starosta Uničova řešil od rána několik nepříjemných telefonátů. "Tím, že se opatření zrušilo, je obava z okolí, aby se náhodou tento vir neroznesl do okolních měst," řekl Radek Vincour, starosta Uničova.

Uvolnění vítají hlavně místní lidé. Ti hned ráno vyrazili do obchodů nebo na krátkou procházku městem. Strach z nákazy ale ještě zdaleka nepominul. "Je to takový divný, bojíme se chodit do obchodů, ale co naděláme, jíst se musí, snad to dobře dopadne," říká jedna z obyvatelek.

Život se tu do normálu vrací ale jen velmi pomalu. Například přes Litovel dál nejezdí vlaky. V nedaleké Července, která je na hlavním koridoru, je situace jiná. Vlak sem dopoledne přivezl první cestující z Olomouce. Počet nemocných koronavirem se zastavil v Uničově na čísle 37, v Litovli na 79.