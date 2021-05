Zákaznice vyhání Utajeného šéfa z obchodu kvůli dredům: Je jako čert!

Zakladatel a spolumajitel řetězce prodejen s lokálními potravinami David Kukla se bojí toho, že by mohl ve svých obchodech narazit na něco prošlého nebo zkaženého. Převlékne se proto za milovníka reggae a s dredy na hlavě vyrazí na průzkum. Ve své firmě narazí na nevábné kostlivce i poklady a na závěr se tentokrát bude divit hlavně on sám.

Bio je v kurzu. Lidé touží po vajíčkách šťastných slepic, potravinová soběstačnost se řeší na úrovni parlamentu a malí pěstitelé získávají na důležitosti. Už před mnoha lety založil David Kukla síť farmářských prodejen Sklizeno. Podívejte se na ukázky ve videu zde.

Původně ale mířil do úplně jiného oboru. "Vystudoval jsem strojní fakultu a můj obor byl beton. Myslel jsem, že to budu dělat do konce života. V Německu mě ale okouzlily bio obchody, které prodávaly lokální farmářskou produkci. Líbilo se mi to a chtěl jsem to přivést do Čech," popisuje svůj příběh Kukla.

Šéf v přestrojení zkusí kydat hnůj, dojit krávu i připravovat jídlo. Ale na problém narazil až na prodejně. Měl zkontrolovat, jestli ovoce a zelenina jsou v dobrém stavu a zjistil, že téměř všechny citróny na tom jsou špatně. Prodavačka mu vysvětlila, že jsou v 50% slevě, ale lidi je kupují. Co na to šéf?

"Vytočil jsem se, musím zjistit, kde je chyba," říká Kukla a do prodejny dokonce zavolá kontrolu. Jak to dopadne? Vyskočí šéf z kůže a bude si trhat vzteky dredy? To by možná ocenila jedna ze zákaznic, která v prodejně bude nakupovat. Té se totiž jamajský styl prodavače moc líbit nebude.

"Vždyť vypadáte jako čert! Jak ho tady můžete nechat pracovat? V obchodě s jídlem, je to nechutné," rozčiluje se zákaznice a další přizvukuje, že se jí to také nelíbí. Jak to celé dopadne, odhalí šéf svou identitu? To můžete sledovat už nyní na portálu VOYO nebo ve středu ve 20:20 na TV Nova.