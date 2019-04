Zákazníci Primarku mohou jásat! Řetězec brzy spustí e-shop

Primark je sice irská oděvní společnost, většina Čechů si ale zřejmě vybaví pobočku v německých Drážďanech. Každoročně míří do tamní prodejny z Česka tisíce lidí, kteří si pochvalují především to, že jsou výrobky levnější než kde jinde.

Cesta do Drážďan se ale může prodražit, a tak se může stát, že v důsledku lidé utratí více, než kdyby nakoupili v českém obchodě. To už by ale mělo být brzy minulostí. Primark se totiž rozhodl vyslyšet přání zákazníků a zavést e-shop.

Přestože už je podobná služba pro mnoho řětězců s oblečením běžná, Primark k nim dosud nepatřil. Změnit by se to mělo během několika let. Výkonný ředitel Primarku Paul Marchant to měl podle portálu The Sun sdělit skupině analytiků.

Na dohled je podle Marchanta služba nazvaná "click and collect". Znamená to, že si sice zákazník objedná oblečení na webových stránkách e-shopu, zboží ale nemůže být doručeno k němu domů. Dá se pouze vyzvednout na některé z poboček.

Podle odborníků bude ale služba dostupná nejdříve za rok. Poté bude testována jen v několika regionech a ne po celém světě. Až pak bude novinka oficiálně zavedena. Dobrá zpráva však je, že by měl následovat i e-shop, ze kterého bude možné objednávat zboží domů.

Na konci února zástupci Primarku oznámili, že jednají o otevření nové pobočky v centru Prahy. Předpokládá se, že prodejnu by měli otevřít v domě na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v roce 2020.