Zákazy jen o víkendech, ženy a muži zvlášť. I tak svět potírá Covid-19

1. Speciální "propustky" pro ty, kteří se už z Covid-19 vyléčili

Chile ještě tento týden začne vydávat speciální digitální karty pro ty, kteří už koronavirus prodělali a zotavili se z něj, píše CNN. Takzvané Covid karty jsou určené těm, u nichž se nákaza prokázala a kteří po uplynutí karantény vykazují známky vyléčení.

S podobnou myšlenkou si pohrává i britský ministr zdravotnictví Matt Hancock, který by rád zvláštní certifikáty či pasy poskytl lidem s protilátkami, aby "se mohli co nejvíce vrátit do normálního života."

2. Zákazy vycházení o víkendech

Turecko zavedlo plošné zákazy vycházení pouze o víkendech. Podle CNN se týkají tří čtvrtin populace v 31 provinciích. Ve všední dny omezení vycházet platí jen pro lidi pod dvacet a nad 65 let věku, ostatní se teoreticky mohou pohybovat dle libosti.

V Libyi mohou lidé chodit venku pouze od sedmi hodin ráno do poledne. Je to i jediná doba, kdy mají otevřeno obchody.

3. Omezení založená na pohlaví

Peru 2. dubna zavedlo opatření, podle kterého mohou chodit ven muži a ženy jen v některé dny. Mužům patří pondělky, středy a pátky, ženám úterky, čtvrtky a soboty. Úřady nařízení zdůvodnily tím, že je velmi snadno kontrolovatelné. Stejně se zachovala i Panama nebo kolumbijská metropole Bogota.

4. Chození ven podle čísel dokladů

Některé části Kolumbie zavedly ještě dodatečná pravidla. Třeba ve městech Cali a Medellín mohou lidé v určité časy vycházet podle toho, jaké mají číslo na občance. Omezení se netýká pracovníků ve vybraných odvětvích.

5. Vzdušný dohled

Několik zemí povolilo kontrolovat dodržování karantény ze vzduchu pomocí dronů. Třeba italský letecký úřad na to kývl už v březnu.

Australské ministerstvo obrany se spojilo se soukromou firmou, aby mohlo vypustit speciální "pandemické drony". Ty mají mimo jiné monitorovat teplotu lidí a hledat ty, kteří v davu kašlou či kýchají. Čína a Kuvajt zase zavedly mluvící drony, které lidi nabádají, aby se vrátili domů.

Podle lékařů dopady mimořádných opatření poznáme až za několik let: