Zákeřná Alena z Ulice je těhotná! Herečka čeká druhého potomka

Do zástupu nastávajících maminek se nyní přidala herečka Tereza Vítů. Ta se vepsala do povědomí diváků jako zákeřná Alena ze seriálu Ulice, zahrála si však také v oblíbené Ordinaci v růžové zahradě. Šťastnou zprávu oznámila na sociálních sítích.



"Tak my se přidáváme k babyboomu 2021. Držte nám, prosím, palce,“ napsala Vítů k jedné ze svých fotografií na instagramu.

Maminkou se známá herečka stane už podruhé. Poprvé rodila v roce 2018, kdy na podzim přivedla na svět syna Mikoláše. Zda se tentokrát narodí holčička, nebo to bude další chlapec, však Vítů neprozradila.



Není však jediná, kdo letos porodí. S nastávajícími maminkami se totiž doslova roztrhl pytel. Prvního potomka čeká také oblíbená herečka Patricie Pagáčová alias Tereza Jordánová z Ulice. Ta na začátku února z dovolené na tropických Maledivách poslala vysmátý pozdrav a připojila také fotku těhotenského bříška.



"Pro všechny, kteří jste říkali, já to věděl, já to říkal, měli jste pravdu. Prý se tomu říká babymoon, když chcete ještě stihnout poslední dovolenou ve dvou. Tož zdravíme z babymoonu a obrovsky děkuji vám všem, co jste tady se mnou,“ napsala Pagáčová, rodným příjmením Solaříková.



Těhotná je také představitelka plaché Báry z Ulice Eliška Hanušová. Svůj požehnaný stav dlouho skrývala, nakonec se však rozhodla o radostnou událost svého života podělit. "Ráda si střežím své soukromí, ale v tomto případě jde hlavně o vedlejší efekt dnešní nelehké situace, kvůli které mě diváci nemohli vidět třeba v divadle, kde by to na mně už dávno poznali,“ přiblížila nastávající maminka.

GALERIE: Tereza Vítů 1 / 5 Zdroj: Instagram, Tereza Vítů Tereza Vítů - 1 5 fotografií Zobrazit celou galerii

Podívejte se na rozhovor s Terezou Vítů ve Snídani s Novou: