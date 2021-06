Zakladatel známé antivirové firmy je po smrti! Našli ho mrtvého v cele

Zakladatel americké antivirové společnosti John McAfee je po smrti. Zemřel ve středu v cele ve Španělsku. Podle katalánského ministerstva spravedlnosti vše nasvědčuje tomu, že krátce poté, co španělský soud rozhodl o jeho vydání do USA, spáchal sebevraždu. Stíhán byl kvůli údajným podvodům, spiknutí a krácení daní.

Zpráva o smrti 75letého podnikatele a zakladatele známé antivirové firmy přišla jen několik hodin poté, co španělský soud rozhodl o jeho vydání do USA, kde čelil obvinění z daňových úniků, informuje britská BBC.

Katalánské ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že se zdravotníci pokusili muže oživovat, byli ale neúspěšní. Podle ministerstva vše nasvědčuje tomu, že McAfee si vzal život sám.

McAfeemu hrozily v USA desítky let vězení. Policie ho zatkla loni v říjnu na letišti v Barceloně a soud muže poslal do vazby, kde čekal na výsledek řízení o svém vydání do USA.

Podle amerických úřadů podnikatel a jeho spolupracovníci podváděli investory, kteří měli zájem o trh s kryptoměnami, a tímto způsobem získali přes 13 milionů dolarů (277 milionů korun). Podle státního zástupce ve státě Tennessee se McAfee navíc vyhýbal placení daní. Nepřiznal příjmy z propagace kryptoměn, konzultační činnosti, prodeje práv na svůj životní příběh, ani z veřejných vystoupení.

McAfee tvrdil, že celá kauza je politicky motivovaná a prosil, aby ho španělský soud nevydával do USA, protože by strávil zbytek života ve vězení. Ten ale nakonec jeho vydání schválil. Proti rozhodnuti se nicméně bylo možné ještě odvolat, a poslední slovo by tak ve věci měla španělská vláda.

Společnost McAfee VirusScan rychle dosáhla v počítačovém světě věhlasu a její hodnota vystřelila na několik miliard dolarů. Nakonec byla prodána technologickému gigantu Intel za více než 7,6 miliardy dolarů (přes 162 miliard korun).