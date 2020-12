Zakladatel Dobrého anděla: Je těžké neprožívat náročné osudy rodin

Nadace vznikla v roce 2011 a je výjimečná v tom, že propojuje individuální dárce, tzv. Dobré anděly s rodinami, které bojují s těžkou diagnózou.

"Hlavními hrdiny jsou od začátku lidé, kterým Dobří andělé pomáhají. Nikoliv známé a slavné osobnosti. Ale u lidí z Novy si vážím toho, že jsou sami Dobří andělé, a že do detailu chápou, co tady společně těch osm let děláme," říká Sýkora.

Dobrý anděl pravidelně rozděluje finanční prostředky mezi onkologicky nemocné rodiče, onkologicky nemocné děti a děti s jiným závažným dlouhodobým onemocněním.

"Nejčastěji si žádají o pomoc maminky s nádorovým onemocněním prsu. Přestože v dlouhém období onkologicky onemocní více mužů, tak v tom mladém věku ženy muže trochu předbíhají. U dětí se nejčastěji setkáváme s leukémií," vysvětluje zakladatel Dobrého anděla.

Pracovat v prostředí, kde se člověk v jednom kole setkává se silnými životními příběhy, chce dávku odvahy. Také Petr Sýkora se musel naučit se svými emocemi pracovat.

"Když byl člověk v kanceláři sám, hlavně v začátcích, tak ho to doběhlo. Zvlášť když se s tím příběhem dokázal identifikovat, například, když znal někoho se stejným jménem nebo ve stejném věku. Dneska je to lepší, protože už víme, že je lepší se s ostatními o svoje pocity podělit," svěřuje se podnikatel.

Dobrých andělů není nikdy dost. Zájem o dobré skutky roste hlavně před Vánocemi, kdy si lidé více uvědomují, jakou cenu má zdraví celé rodiny.

"Celé to funguje tak, že se Dobří andělé zaregistrují a nastaví si platební příkaz. My ty peníze sbíráme na jeden účet a první pracovní den je rovnoměrně rozdělíme mezi všechny rodiny, které se přihlásily," vysvětluje Sýkora.

Vzájemnou spolupráci Nadace Dobrý anděl a TV Nova vystihuje každoroční televizní kampaň. V té současné hrají prim pokroky.

"Je tam krásně vidět, že pro někoho mladého, krásného a zdravého je úspěch uběhnout maraton a pro někoho nemocného je pokrok udělat krok," uzavřel šéf Dobrého anděla.