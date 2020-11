Zákon ještě neplatí, lidé i tak mohou žádat o kompenzace kvůli opatřením

"Finanční správa spustila příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu pro poškozené OSVČ, společníky malých s.r.o. a osoby pracující na DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a DPP (dohoda o provedení práce) v rámci programu navazujícího na úspěšnou Pětadvacítku z jara. Žádosti je možné podávat i přesto, že dosud nebyl dokončen legislativní proces a zákon nenabyl účinnosti," informoval ve středu odpoledne mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Důvodem je prý to, že úřady dostávaly obří množství vadných žádostí na zastaralých formulářích. "Formulář žádosti je možné vyplnit online na webu Finanční správy a následně ji podat na příslušný finanční úřad. To je možné učinit jak datovou schránkou, tak emailem s oskenovanou žádostí a vlastnoručně podepsaným čestným prohlášením, následně po podpisu rovněž naskenovaným. Anebo v listinné podobě prostřednictvím pošty či podatelny nebo boxu umístěného na úřadu," vyjmenovává Žurovec.

Úředníci začnou žádosti o kompenzace vyřizovat bezprostředně poté, co příslušná novela vstoupí v platnost. Ministerstvo odhaduje, že veto Senátu poslanci přehlasují v příštím týdnu. Pak musí zákon ještě podepsat prezident.

"Nárok na kompenzační bonus 500 korun denně bude náležet podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky. A to za každý den omezení v období od 5. října do 21. listopadu, tedy maximálně za 48 dní," vysvětlil Žurovec.

Podmínkou pro přiklepnutí peněz je to, že pro žadatele toto podnikání letos od června do září představovalo hlavní zdroj obživy. "Vedle přímo zasažených podnikatelů budou moci o bonus požádat i ti, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 % navázáni - a to buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem, anebo je jejich činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou," doplnil mluvčí ministerstva.

"Cílem programu je co nejméně byrokratická a rychlá pomoc zasaženým živnostníkům a malým eseróčkům v celkové výši až 24 tisíc korun čistého. V rámci jarního běhu jsme mezi podnikatele uvolnili přes 22 miliard a já pevně věřím, že Sněmovna návrh příští týden schválí a Finanční správa tak bude moci peníze znovu začít vyplácet,“ doufá ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Program je rozdělen do dvou etap. "Prvním bonusovým obdobím je časový úsek od 5. října do 4. listopadu (až 31 dní, tedy 15 500 Kč). Druhé bonusové období je od 5. do 21. listopadu (až 17 dní, tedy 8 500 Kč). Žádost je možné podávat až do dvou měsíců po skončení příslušného bonusového období," uzavřel Žurovec.

