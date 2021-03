Úča musí pryč! Žákům na jihu Čech se místo kantorů věnují herci

Žáci základních škol na jihu Čech teď absolvují unikátní on-line výuku. Místo učitelů se jim při hodinách věnují herci Jihočeského divadla. A zdá se, že to baví všechny.

Na jedné straně herci, na druhé děti základních škol. Umělci se snaží žákům i učitelům alespoň trochu ulehčit distanční výuku a opět jim připomenout předměty, na které se tak trochu zanevřelo – třeba tělocvik nebo hudební výchovu.

"Zkoušení trvalo intenzivně čtrnáct dní, ale předtím byla samozřejmě nějaká příprava," sdělila autorka pojektu Michaela Váňová. "Je to možná jenom trošku náročnější v tom, že tím, jak jsme za obrazovkou a oni nejsou v bezprostřední blízkosti, tak je to mnohem větší výdej energie," vysvětlila herečka Eliška Boušková.

V tu samou dobu, kdy se žáci jedné třídy od herců dozvídali třeba o historii hudby, u jiného monitoru nechával další divadelník nahlédnout jiné děti za oponu. "Je to spojení spousty lidí, kteří najednou dělají něco, co se prostě odehraje jednorázově a dělají něco, co už se nikdy nezopakuje," vysvětlil šéf opery Jihočeského divadla Ondřej Pilař.

Úplně první mohli herce při distanční výuce vidět žáci školy v Besednici. V rámci projektu s příznačným názvem Úča musí pryč školáci prošli prostředím opery, čeká je i činohra.

Kantoři i žáci si projekt vychvalují. "Přinesl do našeho online prostředí spoustu energie, děti zpívaly, děti sportovaly, děti tleskaly," řekla jedna z učitelek Kateřina Černá.

Dokud budou žáci muset zůstat doma, chtějí divadelníci ve výuce pokračovat.