Žákům v Horní Moštěnici na Přerovsku oficiálně začal školní rok

Oficiální začátek školního roku proběhl až ve středu na základní škole v Horní Moštěnici na Přerovsku. Ta začala fungovat v normálním provozu poté, co měl jeden učitel na konci srpna pozitivní test na Covid-19. Přivítání prvňáčků a rodičů proběhlo na nádvoří školy. Až do třídy mohl svého žáčka doprovodit pouze jeden zákonný zástupce. V Horní Moštěnici se do lavic posadilo všech 241 školáků.