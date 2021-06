Žákům se u maturit dařilo lépe než loni. Úředníci ale zmírnili podmínky

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) v pondělí zveřejnilo výsledky letošních maturit. Koronavirus se podepsal i na nich, kvůli odlišným podmínkám pro vzdělávání upravilo ministerstvo školství časový limit pro didaktické testy.



U zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka měli studenti na řešení testu o 10 minut více, u zkoušky z matematiky to bylo dokonce 15 minut. U matematiky pak ministerstvo ještě upravilo hranici úspěšnosti, z 33 procent ji snížilo na 27 procent.

Ne u všech se ale tento postup setkal s pochopením. "Tak to je fakt ubohé. To nemusíš mít ani jednu třetinu na to, abys dostal maturitu? To je dost smutné," napsal Denis na facebooku.

Anketa Co říkáte na úpravu podmínek pro letošní složení maturity? Úprava podmínek je spravedlivá a odpovídající 16 4 hlasy Podmínky měly být ještě mírnější 65 17 hlasů Podmínky měly být stejné jako v předcházejících letech 19 5 hlasů Hlasovalo 26 lidí.

Zkoušku z matematiky si zvolilo přes 13 tisíc maturantů, necelá pětina všech maturantů. "U didaktického testu neuspělo 16,8 procenta žáků, kteří zkoušku konali. V loňském roce dosáhla čistá neúspěšnost u zkoušky 17,6 procenta," uvedl Cermat.

Nejvíce se studenti zlepšili v českém jazyce. Propadlo jich 4,9 procenta, což je o 9,3 procentního bodu méně než loni, kdy neuspělo 14,2 procenta. Ke zkoušce se přihlásilo 71 tisíc prvomaturantů.



Nejhorší poměr neúspěchu byl u němčiny. Na tu šlo asi 1300 studentů, neuspělo 23,1 procenta, loni to bylo 26,6 procenta. Podstatně lépe dopadly zkoušky z angličtiny, na kterou se přihlásilo 55 tisíc středoškoláků. Ti ale dopadli hůře než loni, kdy neuspělo 5,1 procenta oproti letošním 6,7 procenta.



Po angličtině a němčině byl největší zájem o ruštinu, z níž maturovalo 707 žáků. Letos neuspělo 9,9 procenta, loni 12 procent. "U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 2,4 procenta konajících prvomaturantů, v loňském roce to bylo 3,1 procenta. K didaktickému testu bylo přihlášeno celkem 167 žáků. Ve zkoušce z francouzského jazyka uspělo všech 82 konajících žáků," dodal Cermat.



Jak vypadají ústní maturity po roce s covidem? Podívejte se na reportáž TV Nova: