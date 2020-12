Zalekla se chřipka koronaviru? Nastydlých dětí je letos výrazně méně

Také jste si všimli, že děti letos nechodí tak často s nudlí u nosu, nekýchají a nezápolí s teplotami, jako tomu bylo v jiných letech? Pokud máte stejný poznatek, nejste nijak výjimeční. Lékaři totiž letos u dětí a dorostu zaznamenali zhruba o polovinu méně případů nachlazení. A jednoznačně k tomu přispělo, že mládež nechodila mnoho týdnů do školy, lidé si zakrývají nos i ústa rouškami nebo respirátory a víc dbají na hygienu rukou.

Všechno zlé je k něčemu dobré. Toto staré rčení stoprocentně platí pro děti a mládež, respektive pro jejich zdravotní stav. Díky restriktivním opatřením kvůli koronviru je totiž v ordinacích lékařů výrazně méně dětí s respiračními nemocemi.

"Troufám si tvrdit, že letos je o polovinu méně takových nemocných. Podle toho, jak mluvím s kolegy z jiných regionů, je situace v celé republice zhruba stejná,“ řekla ve čtvrtek TN.cz pediatrička Ilona Hülleová z Bystřice pod Hostýnem, která je i předsedkyní Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.

"Je vidět, že když jsou děti doma, je nemocných výrazně méně,“ konstatovala dětská lékařka s poukazem na distanční výuku z domova, která trvala několik měsíců. Jakmile se děti po uvolnění vládních restrikcí zase vrátily do škol, bylo to podle ní v ordinaci brzy znát – začalo přicházet víc nachlazených. Výrazný pokles nemocí dýchací soustavy ovšem nepřičítá jen omezení kontaktů dětí. "Určitě na to mají vliv i další opatření – častější mytí rukou a nošení roušek,“ konstatovala Ilona Hülleová.

Zajímavé je i to, že odborníci letos v ordinacích ještě nezachytili šíření chřipkového viru. Přitom v jiných letech začíná chřipková epidemie v ČR obvykle už v prvních měsících prosince a hlavně pediatři se v tuto dobu málem modlí, aby už konečně nastaly vánoční svátky, protože si potřebují po náporu malých pacientů pořádně odpočinout.

"Ve 49. týdnu nebyly v žádném z 1002 vzorků primární péče zachyceny chřipkové viry,“ popisuje chřipková Národní referenční laboratoř výsledky výtěrů, které pravidelně týden co týden dělá svým pacientům vybraná skupina lékařů. A virus chřipky nezjistili ani v 50. týdnu, kdy už se chřipková epidemie obvykle už slušně rozjíždí, aby svého vrcholu dosáhla v lednu. Ve vzorcích od hospitalizovaných lidí, u nichž měli zdravotníci podezření na chřipku, se chřipkové viry typu A i B vyskytly zatím jen vzácně. Pracovníci laboratoře nicméně upozorňují, že sběr dat je v letošním roce negativně ovlivněn koronavirovou pandemií, a to nejen v ČR, ale v celé Evropě.

"Výskyt chřipky očekáváme až v lednu,“ popisuje situaci dětská lékařka Ilona Hülleová. Vzhledem k tomu, že epidemie je tedy v nedohlednu, ještě mohou lékaři proti chřipce očkovat. Obecně ale platí, že zájemce by se měl v době vakcinace cítit zcela zdráv, neměl by mít žádné zdravotní obtíže nebo být krátce po nějakém akutním onemocnění. "Očkujeme i zájemce s chronickými nemocemi, ale u každého používáme specifický očkovací plán,“ popsala situaci pediatrička.