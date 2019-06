Žalobce Zeman: Zpráva o střetu zájmů je vážná, analyzujeme ji

"Dokument jsem si zatím rychle proletěl, četl jsem ho internetu, kde se objevil," řekl v České televizi nejvyšší státní zástupce. Zeman nicméně nechtěl být příliš konkrétní s tím, že zpráva je velmi čerstvá.

Podle něj si Nejvyšší státní zastupitelství vypracuje vlastní podrobnou analýzu navrhovaného dokumentu, výsledky by mohlo mít do dvou či tří týdnů.



Sedmdesátistránkový text navrhované auditní zprávy zveřejnila v pátek média. Auditoři se v materiálu zaměřují na čerpání dotací firmami z holdingu Agrofert, který Babiš vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů.



Podle návrhu dokumentu, který se ještě může měnit, je premiér po celé své vládní působení údajně ve střetu zájmů, má vliv na firmu a na použití dotací z EU. Premiér výsledky návrhu auditní zprávy odmítá.







"My jsme se rozhodli, že zpracujeme naši vlastní analýzu. Pečlivě projdeme už předběžnou zprávu a vyhodnotíme, zda je na místě postupovat dále... My analyzujeme, protože to, co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zavdávat podezření z trestného činu," řekl Zeman.



Dodal, že pokud bude zastupitelství potřebovat další informace, vyžádá si je. K dalšímu postupu potřebuje vědět třeba to, jak vypadaly žádosti o dotace, kdo byl za ně odpovědný, kdo je podepisoval a kdo ve svěřenských fondech rozhodoval, podotkl nejvyšší státní zástupce.



Podle médií by mohlo jít o trestný čin poškozování finančních zájmů EU a o dotační podvod. Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob je možné stíhat i firmy.



Podle navrhované auditní zprávy Babiš svěřenské fondy ovládá a má zájem na tom, aby firmy byly úspěšné. Auditoři popisují jednotlivé dotační případy i to, jak premiér do chodu holdingu zasahoval a jak může zasahovat do svěřenských fondů. Česku hrozí, že by mohlo vracet do Bruselu zhruba 451 milionů dotací pro Agrofert.



Babiš v sobotu řekl, že ČR žádné peníze zpět nebude posílat a auditní zprávu odmítne. České úřady poskytnou unii své stanovisko, text se tak může ještě upravit. Závěrečná zpráva z auditu by mohla být do konce prázdnin.

