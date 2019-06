Žalobci pro údajného znásilňovače navrhli vazbu. Vyhoštěný nebyl

Litoměřický okresní soud musí do pátečního rána rozhodnout, zda bude cizinec, který měl podle policie v úterý na poli u obce Lukavec nedaleko Terezína znásilnit teenagerku, na soud čekat ve vazbě. Verdikt nejspíš padne už ve čtvrtek odpoledne.

"Návrh na vzetí do vazby má okresní soud od dnešního rána. Na rozhodnutí má 24 hodin, takže předpokládám, že neveřejné vazební zasedání bude ještě během odpoledne," řekla TN.cz před čtvrtečním polednem litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Zároveň popřela starší informace, že muže obviněného ze znásilnění Němci vyhostili do Česka. "Podle našich informací dotyčný v Německu neúspěšně žádal o azyl, vyhoštěný ale nebyl. Navíc se v případě vyhoštění lidé vracejí do země původu, ne do sousedního státu," vysvětlila Doušová.

Doplnila, že to, že je muž Afričan, usuzují vyšetřovatelé z jeho vzhledu. "Jinak s námi muž nespolupracuje a nekomunikuje. Známe identitu, kterou používal v Německu. Nyní ověřujeme, zda je to mužova skutečná identita," uvedla státní zástupkyně s tím, že doklady u sebe zadržený žádné neměl. Kvůli tomu také nechtěla komentovat jeho případnou trestní minulost.

Cizinec měl nezletilou dívku podle kriminalistů znásilnit v úterý u obce Lukavec poblíž Terezína. Oběť skončila v nemocnici, její zranění ovšem nejsou podle informací TV Nova vážná. V případě odsouzení může násilník strávit až deset let za mřížemi.

