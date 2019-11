Stropnického život na zámku: V teplákách a s lopatou čekají na zimu

Kdo by čekal zámeckého pána v kašmíru, divil by se. Bývalý předseda Strany zelených totiž prací na budově i okolí stráví 5 dní v týdnu a podle toho se také obléká. "Nejsem stavař, ale vede vás nějaký cit, vede vás láska k té památce, ve které jste. My jsme se do tohohle baráku zamilovali a chceme ho opravit, jak to půjde nejlíp. Letos byla taková hlavní investiční akce: oprava vstupu do parku, brána, včetně zdi okolo, schodiště, restaurování vstupu do kaple, sochy, erby. Největší investicí bude ale střecha, ta bude tak za 7 milionů. Do toho baráku nesmí téct, to vám řekne každý stavař. Ne, že by sem přímo teklo, ale když je taková ta velká letní průtrž, tak sem nateče," popisuje Stropnický.

Většinu práce udělal pár svýma rukama a rozhodně si na nic nestěžuje. Naopak se dostávají k vtipným situacím, které by Pražan v normálním městském životě nezažil. "Potřebovali jsme přemístit beton z horního patra a přesunout do kontejneru na nádvoří. Půjčili jsme si šupnu, to jsou roury, měli jsme jich asi 20 a ty se pospojují a tím otvorem pak padá bordel. A my nevěděli, jestli se ty roury staví ze spoda nebo ze shora. Tak jsme začali nahoře a rozbili dvě okna. Šli jsme tedy dolů a rozbili přitom okap. Ale nakonec jsme pochopili, že si musíme postavit lešení," smál se ex předseda Strany zelených.

Matěj s Danielem nepracují samozřejmě sami, k ruce jsou jim památkáři, dobrovolníci, sousedé nebo třeba skauti. Finančně jim pomáhá Středočeský kraj, Ministerstvo kultury, obec a řada soukromých dárců. "My máme transparentní účet na stránkách zamekbude.cz, na tom už jsme vybrali asi 200 tisíc. Máme tu i 4 nájemníky, nepotřebujeme bydlet ve všech 28 místnostech. Začali jsme i provádět, už jsme tu měli asi 100 prohlídek. I prázdný zámek a naše vyprávění lidi zajímá. A ještě jsme vymysleli benefiční divadelní léto. Takže se tu odehrály tři představení. Takhle my se tu snažíme, abychom měli co nejvíc zdrojů příjmů. Kdybychom to ale museli financovat jen z téhle vlastní činnosti, kterou tady provozujeme, tak práci máme do konce života a možná ještě dál," říká Stropnický.

V létě se jim pracovalo ještě lehce. Teď se zimou je tempo už pomalejší. A k tomu se blíží Vánoce. Kluci doufají, že o svátcích přemluví rodinu k příjezdu. Ti jim sice drží s rekonstrukcí palce, ale kvůli zimě, tam ani loni dlouho nevydrželi. "Je pravda, že k tomu potřebujete velký kamna. Loni jsme vytopili tak 6m2 v místnosti s 5metrovými stropy. V druhým rohu byla ale jinovatka. Teď už by to mělo být lepší, máme výkonnější kamna a jsme ve 3 metry vysoké místnosti," doufá politik.

Matěj Stropnický na svém profilu na sociální síti ukazuje každý krok, který pomohl k renovaci objektu. A také vyzdvihuje ty, kteří jim na tu danou část přispěli. Jde ale o obrovské částky a tak partneři požádali o pomoc i stát. "Stejně nás někteří lidi proklejou, že čerpáme dotace, ale ten zámek chátral 30 let a jde o astronomické částky u každé práce. Třeba malování, větší byt vás vyjde třeba na 20 tisíc, my tu zaplatíme ale i 180 tisíc. Takže ta dotace je vlastně na náklady navíc. O to víc se ale snažíme pak my dělat něco pro lidi", vysvětluje Stropnický.

Jelikož partneřii berou pomoc veřejnosti velice vážně, chtějí jim to i vracet. Plánují divadlo každý víkend, letní kino, koncerty a letní tábory. Zatím se budou snažit využívat vnější prostory ke kulturním akcím, dokud není hotový vnitřek budovy.