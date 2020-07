Zámek Peruc se po letech otevřel návštěvníkům. Okouzlil i inspektora

Prostory připomínají scény jako vystřižené z historického filmu nebo pohádky. Není to ani jedno, jde o zrekonstruovaný zámek Peruc.

Pohodlné parkování

Zaparkovat se dá hned na dvou místech. Několik parkovacích míst je přímo před zámkem, kde ale o víkendu pravděpodobně své auto nebudete moci nechat.

Pokud byste nenašli parkování přímo před zámkem, stačí popojet jen zhruba o 200 metrů dál, kde najdete místo vždycky – a je úplně zadarmo.

Skvostem díky rekonstrukci

Zámek Peruc byl dlouhá léta v zuboženém stavu a do paměti veřejnosti se vryl i krádeží vzácných obrazů od malíře Emila Fily. Tehdy zámek nebyl téměř nijak zabezpečený a pro zloděje byl snadný cíl.

Obrat k lepšímu nastal až s novým zámeckým pánem. Ten se do rekonstrukce pustil před pěti lety. "Mně se ten zámek hrozně líbil, je to nejúžasnější rokoková památka v Čechách. Rokokových zámků moc není," popsal inspektorovi majitel Peruce Pavel Ondráček.

"Musíte si uvědomit, že celý ten zámek byl barabizna, propadlé stropy, propadlá střecha, nebyla okna, opadaná fasáda, bez kanalizace, vody, elektriky. Celý zámek byl zasažený plísní a dřevomorkou. Rekonstrukce byla velice náročná a zdlouhavá," popsal Ondráček.

Nový majitel zámku prospěl

"Já si myslím, že lépe to nešlo udělat. To, co tam pan Ondráček předvedl, je úžasný," pochvaluje si stavební technik a správce majetku Peruce Roman Kučera.

Galerie Emila Fily se nachází v jižním křídle zámku a majitel doufá, že se co nejdříve otevře veřejnosti. Zatím je stále v rekonstrukci. Návštěvníci mohou do několika nejkrásnějších sálů s obrazy od předních mistrů.

Perucký rokokový zámek má 6 schodišť, přičemž jedno je z roku 1770 a jeho autorem je Ignác Platzer. Dále se může chlubit 60 velkými sály a 100 místnostmi. Definitivní konec rekonstrukce majitelé plánují na rok 2022.

Vstupné se vyplatí

Zhruba hodinová prohlídka zámku bude jednoho dospělého stát 220 korun, seniory 160 a děti do 17 let pak 120 korun. Návštěvníci, které prázdninový inspektor oslovil, byli z obnoveného zámku nadšení.

"Prohlídka se mi strašně moc líbila. Byla jsem tu naposled před 30 lety, kdy zámek byl v dezolátním stavu. Jsem nadšená, kolik se tu udělalo práce," nešetřila chválou jedna z návštěvnic.

"Obdivovali jsme, jak se to v krátké době povedlo. Líbily se nám lustry. Bylo to nádherný, neumím si představit, co je za tím práce, asi fakt velký kus," pochvalovali si další.

Občerstvení v zahradě

Po prohlídce se v zahradě můžete občerstvit. Ale pozor, tady českou klasiku nehledejte. V místním bistru si můžete dát speciality, jako jsou třeba mušle, krevety, nebo kuře tandoori. Mušle vyjdou na 125 korun.

Za pivo jsou tu ceny také poměrně příjemné. Za půl litru jedenáctky tu zaplatíte 40 korun. Za stejné množství malinovky pro děti pak 35.

Studánka z pověstí

Aby vám po jídle trochu vytrávilo, můžete se vydat na procházku k nedaleké studánce. Pod zámkem se totiž nachází studánka, které se říká Boženina. To proto, že právě tady se podle pověsti zamiloval kníže Oldřich do krásné Boženy, která tady prala prádlo.

O kousek dál pak stojí tisíciletý Oldřichův dub, pod kterým se zamilovaná dvojice prý měla scházet. Na výšku měří přes třicet metrů.

Závěrečné hodnocení

Po prázdninách se zámek opět zahalí do konečné rekonstrukce, kdy se budou dokončovat luxusní zámecké apartmány či venkovní a vnitřní zámecké wellness.

Zámek sice ještě není dokončený, ale nás už teď ohromil. Sečteno podtrženo, dáváme zlatou medaili.