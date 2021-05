Zaměnil medvědí česnek za jedovatou rostlinu. Zemřel po pár lžících omáčky

Muž z Bavorska vyrazil koncem dubna na sběr bylin. Jenže zaměnil medvědí česnek s prudce jedovatým ocúnem jesenním. Nebezpečnou rostlinu přidal do omáčky. To se mu ale stalo osudným. Muži se udělalo zle, nakonec skončil v nemocnici. Tam ho už ale nedokázali zachránit.

"Muž z okresu Freising si dal z omáčky jen několik lžíc, protože mu přišla hořká. I to však stačilo na smrtelnou otravu," uvedl podle agentury DPA mluvčí bavorské policie. Otravu právě ocúnem jesenním potvrdili odborníci.

"Medvědí česnek se často vyskytuje na stejných místech jako ocún jesenní, proto je snadné si jeho listy splést," vysvětlil toxikolog Florian Eyer. "Případy, kdy otrava skončí smrtí, jsou ale vzácné," doplnil Eyer.

Podle německé tiskové agentury DPA navíc otrav během pandemie koronaviru přibylo. Lidé totiž mnohem častěji vyráží do přírody a to i za sběrem bylin. Jenže do něj pouští i ti, kteří se v rostlinách nevyznají.

Odborníci proto nabádají ke zvýšené opatrnosti. Listy medvědího česneku jsou prý snadno zaměnitelné například i s listy konvalinky, která je také prudce jedovatá. Pomoci rozeznat je může třeba typická vůně medvědího česneku.