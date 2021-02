Zaměřeno na úložné prostory. Jak na výběr komod a šatních skříní?

Všechny prvky interiérového designu, tedy včetně šatních skříní, komod a dalších úložných prostor, by měly působit maximálně přirozeným a vstřícným dojem.



Vyplatí se je proto navrhovat už od začátku jako pevnou součást vybavení místností. Jedině tak zajistíme, že bude hotový celek vždy funkční, přehledný a esteticky přívětivý, ovšem zároveň vybavený maximálně pohodlným a praktickým příslušenstvím. Je proto vhodné vzít rovněž v potaz specifické požadavky nejmenších nebo kupříkladu nemohoucích členů rodiny. A jak na to?



Dbejte na snadný přístup za všech okolností



Nespokojte se s kompromisy – a to nikdy a nikde. Velké skříně nemusí být strašákem – naopak. Potřebujete-li například šatní skříně do opravdu miniaturní předsíně, není problém je vybavit posuvnými dveřmi, které skvěle zapadnou do svěřeného prostoru. Vyrábí se třeba z matných, poloprůhledných nebo dokonce průhledných skel nejrůznějších barev a odstínů.



A nemusíte zůstat jen u tohoto prvku. Dveře je leckdy na přání možné potáhnout také:



· luxusně vyhlížející kůží,

· elegantním a přírodním ratanem

· či speciálními žaluziemi.



A to tak, aby vždy dokonale ladily ke zbylému vybavení interiéru. Ruku v ruce s tím jde i široká sorta doplňků, jimiž můžete své šatní skříně vybavit. Ani jeden jediný centimetr tak nezůstane nevyužit a vy tak získáte maximum úložného prostoru i tam, kde byste to nečekali.



Proto se nikdy nespokojte s málem a dobře si vyberte, od koho si svůj nový nábytek pořídíte. Pravidlo „dvakrát měř a jednou řež“ totiž platí při takto vysoké investici dvojnásob.





Na jaké materiály vsadit? Výhercem je stále oblíbené dřevoTo, z čeho si své nové skříně nebo komody pořídíte, samozřejmě určuje cenu. Nezapomínejte však, že. Vysoká kvalita a široká škála dostupných materiálů s vysokou estetickou a funkční hodnotou – to jsou základní stavební kameny, které vám umožní vyplnit až do nejmenších podrobností sen o útulném, a především praktickém bydlení.. Pokud nechcete investovat do skříně vyrobené kompletně z tohoto materiálu, dopřejte si ho alespoň v konstrukci. Jeho výhodou je nejenom. Každý škrábanec a další poškození lze totiž jednoduše zbrousit, což se bohužel o jiných materiálech říct rozhodně nedá.Náš tip: Stojíte-li z cenových důvodů o co nejvěrnější napodobeninu dřeva, pak rozhodně. Nabídnou lepší cenu, ovšem i poměrně dobrou odolnost v případě, že mají kvalitní ABS hrany. Jejich povrch pak může být jak lesklý, tak matný.Na co myslet při nákupu skříně do předsíněOvšem je nutné rozlišovat také místo, kam má váš nový nábytek přijít. Třeba při výběru nábytku do předsíně by měl vždy rozhodovat. Vždyť právě ona vítá všechny návštěvníky u vás doma a prozradí jim, k jaké osobnosti zavítali. Vybavit tedy předsíň pouze tím, co vám zbylo z vybavení vašeho domu či bytu, případně se vám zalíbilo ve výprodeji, není právě nejlepší a ani nejpraktičtější nápad.. Například vhodné tapety, linoleum nebo koberce v domácnosti vytvoří přesně takovou atmosféru, jakou si budete přát. A bonus v podobě plnohodnotně využitelného úložného prostoru se stane už jen onou příslovečnou třešničkou na dortu.