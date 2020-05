Krachuje vaše firma? Místo ní vám mzdu zaplatí stát!

Tento návrh má napravit zákon, který byl přijatý ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v oblasti justice, insolvence a exekuce. Ten totiž nepřihlíží k insolvenčním návrhům na firmy, které byly věřiteli podány od 24. dubna do konce srpna.

"Tato právní úprava má negativní dopad na zaměstnance. Stávající podoba zákona totiž znemožňuje Úřadu práce ČR vyplatit zaměstnanci mzdový nárok za zaměstnavatele, jako bylo možné dosud,“ stojí v tiskové zprávě na webu Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).

Podle dostupných informací, budou mít pracovníci znovu možnost získat alespoň část ze mzdových nároků, které jim jejich zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží, a požádat tak o vyplacení úřady práce.

Poslanecká sněmovna zároveň do návrhu zákona doplnila ustanovení, podle kterého by zaměstnavatelé nemuseli peníze za dlužné mzdy posílat úřadům práce hned v září. Dostali na to tři měsíce. Úřady práce by tak měly vymáhat částku až od konce listopadu.

Úpravu zákona nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman. Ten právě tímto způsobem potvrdí účinnost normy.

