Zaměstnanci by měli na testy chodit častěji. Blatný hovoří o pěti dnech

Epidemická situace v České republice se lepší, nicméně podle ministra zdravotnictví je nutné, aby veškerá stávající opatření platila až do konce nouzového stavu, tedy do 11. dubna. V pondělí by měla vláda rozhodnout o zkrácení intervalu testování zaměstnanců. Testy by podstupovali po pěti dnech.

Čím frekventovanější bude antigenní testování zaměstnanců, tím lépe, tvrdí ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). "Proto jsem opakovaně navrhoval, abychom se přiblížili alespoň k pětidennímu intervalu testování," řekl v pořadu České televize Otázky Václava Moravce.

"Máme to vyzkoušené ze sociálních služeb. Požádal jsem ministra Havlíčka, aby to probral se svými partnery. Myslím, že i on je k tomu nakloněn. Musí to být ale realizovatelné. Věřím, že to rozhodnutí by mělo padnout v pondělí a že se to dá zavést naráz," dodal Blatný. To znamená pro velké i malé firmy najednou.

V současné době platí, že jsou zaměstnanci ve firmách povinni podstupovat testy alespoň jednou za sedm dní. Interval by se tak zkrátil o dva dny.

Rozvolňování zatím nebude

Blatný zatím počítá s tím, že nouzový stav bude trvat "pouze" do 11. dubna. "To je plán. Tak jsme se o tom bavili a tak rozhodla i Poslanecká sněmovna," prohlásil.

Postupné rozvolňování a návrat do škol od 12. dubna, což Blatný vidí jako nejbližší termín, závisí na dodržování stávajících opatření. Proto podle něj vláda požadovala prodloužení nouzového stavu. Aby mohla ponechat opatření ve stejném rozsahu jako doposud.

"Ve chvíli, kdy podlehneme iluzi a přání s tím, že už se ta situace lepší, tak může dojít k razantním změnám, které si nikdo nepřeje. Nouzový stav musí do 11. dubna trvat se všemi těmi opatřeními," vysvětluje ministr zdravotnictví.

Podívejte se, jak ministr zdravotnictví a premiér v pátek na schůzi Poslanecké sněmovny obhajovali prodloužení nouzového stavu: