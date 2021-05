Zaměstnanci protestovali proti majiteli hutí Liberty, bojí se o práci

V čele hutního podniku je britsko-indický podnikatel Sandžív Gupta. Celá Guptova ocelářská skupina, pod niž spadá i Liberty, je v těžké finanční situaci a bojuje o záchranu. Podnikateli krachuje firma ve Velké Británii i v Rumunsku. Právě tam společnost bez souhlasu dozorčí rady prodala emisní povolenky za jednu miliardu, aby zachránila její existenci.

"Určitě mám strach o tu práci, člověk neví, co bude za měsíc, před měsícem říkali, že povolenky jenom půjčí a teď už jsou prodané, za další měsíc to může být všechno jinak," řekl zaměstnanec Petr.

Společnost Liberty zaměstnává přes 6 tisíc lidí, své výrobky dodává do více než 40 zemí světa. Podobně jako pan Petr, který živí rodinu, se o práci a zdroj příjmu bojí i další.

Každý zaměstnanec teď dostane jako náplast za prodej emisních povolenek jednorázový příspěvek 13 tisíc korun. "Je to taková slabá náplast pro ty lidi. Nevím, co to znamená," dodal Petr.



Podpořit protestující ve středu přijel i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Liberty dostala v minulosti od státu finanční podporu, aby se zachránila. To už se ale podle Havlíčka nemusí opakovat, pokud nebude plnit dohody.