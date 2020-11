Rušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu se komplikuje. Dochází i čas

Těsně před, nebo dokonce až mezi svátky se zřejmě rozhodne o tom, kolik budou dostávat zaměstnanci příští rok peněz. Návrh totiž stále ještě neprojednal Senát. Obě vládní strany, ANO i ČSSD, přitom žádají, aby byl návrh ještě vrácen do Poslanecké sněmovny.



Tzv. daňový balíček bude Senát projednávat až ve čtvrtek 10. prosince. Obě vládní strany požadují, aby ho neschválil a poslal zpátky k projednání poslancům.



Zatímco ČSSD se nelíbí, že prošel návrh na snížení daně z příjmu na 15 procent, tak hnutí ANO se nelíbí, že prošlo zvýšení slevy na poplatníka.



Společný senátní klub hnutí ANO a ČSSD, který se jmenuje ProRegion, proto bude hlasovat proti návrhu. "Klub ProRegion určitě nebude hlasovat pro verzi zákona z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, protože vůbec neobsahuje kompenzace možných výpadků příjmů pro města, obce a kraje. Finální rozhodnutí padne po tom, co budou známy předložené pozměňovací návrhy a stanoviska výborů," uvedl předseda senátního klubu Jaroslav Větrovský (za ANO).



Proti je také senátní klub Starostů a nezávislých. "První jednání našeho klubu o daňovém balíčku bude ve středu 2. prosince. Většina členů klubu je zatím pro zamítnutí tohoto materiálu," sdělil předseda senátního klubu Petr Holeček (STAN).



Ostatní kluby zatím nemají jasno, jak budou hlasovat. "Jednání, uvnitř klubu i mezi kluby, ještě probíhá," uvedl předseda senátního klubu ODS Zdeněk Nytra (ODS). Jasno nemá ani klub SEN 21, který chce podle předsedy klubu Václava Lásky (SEN 21) počkat až budou známy pozměňovací návrhy.



Pokud by Senát daňový balíček neschválil a poslal ho zpět do Sněmovny, tak není jisté, že by ho poslanci stihli projednat do Vánoc. "Podle zákona platí, že pokud přijde senátní vratka, tak se může projednávat nejspíše za deset dnů. Záleží tedy, kdy bychom tu vratku dostali. Buď bychom to projednávali těsně před svátky, nebo těsně před koncem roku," uvedl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura (ODS).



K takto pozdnímu hlasování podle Stanjury došlo kvůli vládě. "Problém je v tom, že vláda se moc dlouho radila a zdržovala projednání ve sněmovně," dodal předseda klubu.

Po projednání v Poslanecké sněmovně musí návrh ještě podepsat prezident republiky Miloš Zeman. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček již dříve sdělil, že prezident věří politickému závazku Andreje Babiše, že zrušení superhrubé mzdy je omezeno na dva roky.

Podrobně jsme změny v daňovm balíčku popsali v reportáži TV Nova: