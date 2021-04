Zaměstnancům se hromadí dovolená. Když ji ale podniky nařídí, přijdou o kompenzace

Podniky zavřené kvůli koronavirové krizi narážejí na další problém. Jejich zaměstnancům se hromadí dovolené za loňský i letošní rok, které si kvůli omezeným možnostem cestování a zavřeným hotelům nemají chuť vybírat. Kdyby jim ale firmy čerpání dovolené nařídily, přišly by o velké peníze.

Karel Pospíchal vlastní kavárnu v centru Prahy a zaměstnává dvacet lidí. "Řešíme to, že vlastně se načítají dovolené z loňského roku a v současnosti zájem o dovolenou zaměstnanci nemají," vysvětlil Pospíchal.

Ve chvíli, kdy zaměstnanec čerpá dovolenou, nedostává za něj zaměstnavatel peníze z programu ministerstva práce a sociálních věcí Antivirus.

"V okamžiku, kdybych jim ji nařídil, nás to v tuhle chvíli bude stát v součtu 400 tisíc korun," doplnil Pospíchal.

Podle opozice jde o házení klacků pod nohy podnikatelům, kteří jsou mnohdy už tak na pokraji krachu. A vláda by podle ní měla pravidla dotačních programů přehodnotit.

"Mělo by se to změnit, tyhle věci je potřeba řešit. Vládní opatření a vládní kompenzace by měly přicházet tak, aby dávaly smysl," myslí si poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).

"Mají rok, někteří půl roku zavřeno, je potřeba učinit všechny kroky, které pomohou, aby maloobchod, restaurace, služby v České republice přežily," reagoval poslanec Marek Výborný.

Tomu, že si zaměstnanci nechtějí vybírat dovolenou, rozumí ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Uznává, že podnikatelům je třeba podat pomocnou ruku.

"My k tomu uděláme jasný pokyn, aby nedocházelo k situacím a právě se firmy nepřipravovaly o tu kompenzaci," sdělila Maláčová.

Podle zákoníku práce je zaměstnanec povinný vyčerpat dovolenou v kalendářním roce, za který nárok vznikl. Pokud mu to neumožnila překážka v práci, jak program antivirus nahlíží na pracovníky zavřených provozů, musí to stihnout nejpozději do konce roku následujícího.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.