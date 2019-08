Zaměstnanec pošty kradl balíky a pak je prodával! Hrozí mu vězení

Cizince provázely dobré reference a měl čistý trestní rejstřík. Když se všechno provalilo, zůstal mu ale jen z ostudy kabát. Dostal výpověď a hrozí mu vězení.

"Natipované zásilky měl muž vyjmout z balíkového třídiče a následně odnést do zázemí budovy. A po pracovní době ukryté v batohu odnést mimo objekt," popsala policejní mluvčí Veronika Hokrová.

Balíky měl 45letý cizinec krást půl roku. Za tu dobu si podle kriminalistů odnesl 28 zásilek za 42 tisíc korun. Výhradně se zaměřoval na ty s počítačovými hrami. Zřejmě měl za to, že by je mohl výhodně prodávat, což se mu i dařilo. Kupce nacházel po celé Plzni.

"Můžeme potvrdit, že 45letý cizinec na sběrném přepravním uzlu v Plzni kradl zásilky. Naší vnitřní kontrolní činností jsme na tuto trestnou činnost přišli. Pachatel se doznal," uvedl mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Škodu sice muž vyrovnal, ale obvinění z krádeže se nevyhnul. Hrozí mu dvouleté vězení.

O práci před dvěma lety přišel kvůli krádeži také pošťák z Písku. Ten si měl podle policie nezákonně přivlastnit pytel plný peněz, dělalo to několik set tisíc korun. Neposlal ho z pošty do centrály, ale schoval si ho na pracovišti.

Z pošt mizely třeba také známky. Je to sedm let, co pošťačka z Prahy známky za 31 milionů korun prodala známým pod cenou a vydělala na tom osm milionů.

Pošťačka ze Zlína zase před třemi lety nedoručila úvěrovou kartu - dokonce své známé. Kartu aktivovala a začala utrácet. Nezákonně vybrala desítky tisíc korun.