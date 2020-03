Jak na šíření viru. Policisté za sklem, desinfekce metra i školáků

Virus se nesmí šířit dál. Vše se pečlivě dezinfikuje a uzavírají se veřejné instituce. Země ruší letecké spoje se zasaženými oblastmi, jinde čekají cestující speciální hygienická opatření. Jednotlivá nařízení se ale mohou ve světě lišit – některá z nich mohou být použita v i v Evropě. Jak svět na šířící se nakázu reaguje?

Itálie hlásí nejvyšší počet nakažených v Evropě. Uzavírá silnice a města. V několika z nich byla na severu země vyhlášena karanténa. Rušena jsou sportovní utkání a turistické památky zejí prázdnotou. Nemoc se tu šíří nejrychleji v Evropě. Podle českého premiéra Andreje Babiše země situaci nezvládá. "Chápu, že jsou prázdniny. Ale zvažte, jestli tam na lyže teď jezdit. Budeme to řešit, kdyby cestovky nechtěly vracet lidem peníze," řekl Babiš v neděli v Televizních novinách.

Jižní Korea je dalším ohniskem nákazy mimo Čínu. Tam se zase rozhodli vyčistit od viru nádraží, všechna metra a vlaky. Do boje s šířícím se virem tam v rouškách vyrazili zaměstnanci, a v ochranných oblecích se snaží dezinfikovat vagony, jezdící schody a vše, odkud by se nákaza mohla šířit dál.

Japonské Tokio se snaží zamezit kontaktu mezi policí a veřejností. Proto můžeme vidět policisty, jak sledují veřejnost odděleni od ostatních sklem.

Vedení některých škol v libanonském Bejrútu se rozhodlo zamezit šíření nákazy tím, že každý student je při vstupu do instituce, postříkán dezinfekcí, informovala Al-Džazíra. Nekoná se ani tradiční pouť do Mekky, Saudská Arábie ji „zrušila“.

A school in Beirut sprayed its students with disinfectant as part of a coronavirus-prevention campaign pic.twitter.com/DGhFAfShT5

Virus se začal šířit z pevninské Číny. Zatímco ale lékaři a zdravotníci stále padají vyčerpáním, státní organizace zveřejňuje zcela jiná videa. Na nich můžeme vidět nadšený lékařský personál a vojáky, plné energie, jak zásobují nemocnice zdravotním materiálem a léky. Zpráva veřejnosti je jasná: boj porazíme společnými silami!

