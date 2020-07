Zamilovaná slovenská prezidentka ukázala první fotku s partnerem

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová poprvé zveřejnila společnou fotografii s novým partnerem Jurajem Rizmanem. Vztah s "prvním frajerem", jak ho naši východní sousedé titulují, vyšel najevo letos v květnu. Prezidentský palác tehdy vydal prohlášení, že do milostného života hlavy státu nikomu nic není.

Trvalo téměř dva měsíce, než se Zuzana Čaputová bez okolků veřejně přihlásila ke svému novému příteli. Slovenská prezidentka se s Jurajem Rizmanem zná dlouhých 13 let. Zamilovali se do sebe, když bývalý ekologický aktivista pracoval jako její poradce.

Místa se Rizman zřekl, aby se nedostal do střetu zájmů, a teď pracuje pro místopředsedu slovenského parlamentu. Otázky o lásce přecházela Čaputová vždy s úsměvem, nakonec ale tlaku podlehla. Na instagramovém profilu si vystavila první společnou fotku z divadla. Zatím nasbírala přes 22 tisíc lajků.

Konkrétním komentářem sice snímek nedoprovodila, její příznivci ale záměr pochopili a pod příspěvkem jsou desítky gratulací. Čaputovou na sociální síti sleduje téměř 300 tisíc lidí.

Slovenská hlava státu se snaží střežit si soukromí, co nejvíc to jde. Chrání tak především svoje dvě dcery ve věku 19 a 16 let. Stejně se chová i Rizman. Oba jsou rozvedení a podle všeho spolu zatím nebydlí.

Během volební kampaně tvořila Čaputová pár s fotografem, hudebníkem a textařem Petrem Konečným. Krátce nato oznámili, že se vztah rozhodli ukončit.

