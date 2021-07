Zanedbaná prevence si vybírá svou daň. Úmrtnost na infarkt se zdvojnásobila

Obavy z nákazy a větší pozornost věnovaná koronaviru v nemocnicích způsobily, že lidé zanedbávají preventivní prohlídky. A zejména kardiologové upozorňují na to, že za poslední rok se dvojnásobně zvýšila úmrtnost na infarkt.

Jednasedmdesátiletý pacient ještě před pár týdny bojoval o život, lékařům se ho podařilo zachránit. "Zhruba od Vánoc začal pociťovat varovné příznaky, jako je dušnost u námahy nebo bolest na hrudi," prozradil televizi Nova ošetřující lékař a kardiolog Vojtěch Novotný.

I když bolesti nabíraly na síle, čekal tři dny, než přivolal pomoc. "Ty bolesti byly dál a dál na té hrudi a jednoho dne v noci, v pátek, jsem najednou zkolaboval," svěřil se pacient.

"Záchranná služba ho přivezla ve velmi rozvinutém stadiu infarktu, kdy začíná srdce selhávat," doplnil kardiolog. V takovém stavu na srdeční infarkt umírá každý druhý. "A to i přes použití nejmodernějších technik," dodal Novotný.

Kdyby si prý přivolal pomoc dříve, mohl z nemocnice odejít bez následků. "Do dvou hodin jsme schopni vám zachránit srdíčko tak, že nepoznáte, že mělo infarkt, do šesti jsme schopni zachránit ještě hodně, po 12 hodinách už jen hasíme komplikace a bojujeme o život," vysvětluje kardiolog Ivo Varvařovský.

Průměrná doba, za kterou si nemocný s infarktem zavolá záchranku, se v době pandemie prodloužila ze tří na pět hodin. Ztrojnásobil se tak počet lidí ve vážném stavu.

"Přichází 3x více lidí ve stavu srdečního selhání, nebo rozvinutého kardiošoku, kdy už ta úmrtnost ze 4 % vzroste na hrozných 50 %," upozorňuje Varvařovský.

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) jsou kardiovaskulární choroby jednou z nejčastějších příčin úmrtí v Česku. Na předních místech jsou i nádorová onemocnění, i v tomto případě lidé prevenci zanedbávají.

"U karcinomu děložního hrdla je ten pokles o 8 %, což je o 100 tisíc méně klientek, které přišly na preventivní prohlídku," uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň.

Podobně klesl i zájem o mamograf, který odhaluje případné zhoubné nádory prsu, nebo prevenci vzniku nádoru střeva. "Já bych vyzval všechny, aby chodili na preventivní prohlídky, je to to nejlepší, co pro sebe můžou udělat," apeluje na lidi Sršeň.

"Teď zpětně si říkám taky, proč jsem nešel dřív. To je asi nějaká chyba psychiky, že se nechce. Byla to chyba, no," svěřil se pacient s infarktem.