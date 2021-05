Zaorálek: Kultura zůstávat pozadu a rozvolňování je diskriminační

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) nesouhlasí s plánem rozvolňování v oblasti kultury. Ten mu navrhlo ministerstvo zdravotnictví. Podle Zaorálka je povinnost absolvování PCR testu před kulturní akcí diskriminační. Kultura by tak byla pro bohaté a někteří mladí by si ji nemohli dovolit. Ministr oznámil své připomínky na tiskové konferenci strany a bude je projednávat dnes na jednání vlády.

"Velikost incidence, která umožňuje uvolňování v kultuře je naprosto nepřijatelná. Podle těch čísel dosáhneme znovuotevření někdy na podzim," stěžoval si na tiskové konferenci ČSSD ministr kultury Lubomír Zaorálek. Připomněl také, že situace v jiných evropských zemích jako ve Francii, Německu a Rakousku je horší než v České republice a země přesto rozvolňují v oblasti kultury.

Podle návrhu ministerstva zdravotnictví by se mohly konat akce při incidenci 100 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní pro 500 lidí s PCR testy venku a pro 200 uvnitř. S antigenními testy by pak se pak mohlo sejít například na koncertě pouze 40 lidí. Při incidenci 50 nakažených na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní by se pak mohlo sejít vevnitř s antigenními testy 100 lidí a venku 800.



"Další nespravedlivou věcí je to, že kulturní akce by byly možné za předpokladu, že návštěvník podstoupí PCR test. Otázkou zůstává, kdo to zaplatí," ministr poukázal na to, že nechce, aby kultura byla pouze pro bohaté nebo starší očkované. "Nechci, aby mladší lidé nemohli chodit na kulturní události prostě proto, protože si to nebudou moci dovolit," doplnil Zaorálek.

"Vůči kultuře je toto diskriminační. Nevím o žádném jiném segmentu, ve kterém by PCR testy byly metoda, jak si něco uspořádat," popsal Zaorálek, který bude požadovat, aby ve všech oblastech uvolňování platil stejný systém, jako je tomu v jiných státech. "Nikde v ostatních zemích neexistuje to, že by kultura měla zvláštní režim, který je tvrdší než u ostatních segmentů," dodal ministr, který bude rozvolňování v kultuře řešit na pondělním jednání vlády.



Zaorálek: Rozvolňování v kultuře je diskriminační, neměla zůstávat pozadu. Na video se podívejte zde: