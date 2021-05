Zaorálek má vlastní plán rozvolňování v kultuře. Na akce by mohlo víc lidí

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) představil vlastní plán rozvolňování v kultuře, který by umožnil více lidem dostat se na hromadné akce. Oproti návrhu ministerstva zdravotnictví by byla maximální povolená kapacita vyšší a návštěvníci by měli více možností, jak prokázat, že nepředstavují riziko šíření nákazy. Plán ministerstva zdravotnictví je podle něj diskriminační a nepřijatelný.