Západ USA a Kanadu spalují lesní požáry! New York zahalil šedý opar

Západ Spojených států amerických a Kanada stále bojují s rozsáhlými lesními požáry. Aktuálně jich tam zuří 83. Největší z nich je ve státě Oregon a hasičům se ho stále nedaří dostat pod kontrolu. Kouř z požárů dorazil až na druhou stranu USA do New Yorku, kde tamní úřady vydaly varování před špatným ovzduším.

Letadla, helikoptéry, automobily a teď už také speciální vlak. Hasiči ke zkrocení požáru zvaného Bootleg Fire využívají všechnu možnou techniku. Zatím ale marně. Požár se dál šíří. Kvůli tomu, že hoří v málo obydlené oblasti, ale nemá na kontě velké škody na majetku a žádné lidské životy.



"Právě v Oregonu máme čtvrtý největší požár od roku 1900. A počasí je opravdu problematické. Ukazuje se, že tu máme další složitou sezónu,“ vysvětlila guvernérka Oregonu Kate Brownová.



Požáry jsou vidět z vesmíru a podle odborníků už při nich vzniká tolik tepla, že mění tamní počasí. Kouř mezitím dorazil už tisíce kilometrů daleko na východní pobřeží a zahalil třeba město New York. A kvůli tomu, že se drží o něco níž, než je běžné, vytváří opar.



"Vidíme spoustu požárů produkujících obrovské množství kouře. Normálně se na východní pobřeží dostane a v atmosféře se ztenčí, jenže teď je ho v atmosféře tolik, že je pořád hodně tlustý. Patrné je to zejména v posledních dvou letech, kdy jsme svědky obrovského množství požárů na západě,“ myslí si odborník David Lawrence.



Podle meteorologů by mohla být obloha nad New Yorkem zatažená ještě několik dalších týdnů. Situaci by mohla pomoci studená fronta, která má dorazit během středy.