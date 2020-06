Zapařená mrkev, po které je dětem zle! Rodiče kritizují projekt pro školy

Školy zapojené do projektu "Ovoce a zelenina do škol" dostávají nad rámec školních obědů tyto potraviny zdarma. Stav, ve kterém k dětem dorazí, se ale nelíbí řadě rodičů. O nevyhovujících svačinkách otevřeně diskutují na sociálních sítích.



"Pracuji jako učitelka a tohle jsem včera ve škole vyfotila. Projekt ovoce do škol. Někdy přijdou pitíčka v krabičkách, včera mrkev balená po 100 g. Jsem si jistá, že 70 % toho skončí v koši nerozbalené. V dnešní době, kdy se zakazuje používání plastových tyčinek do uší se na druhé straně nesmyslně rozdávají tuny plastu a je to v pořádku," rozpoutal debatu na facebooku příspěvek specialistky na zdravou výživu Margit Slimákové, která sdílela zprávu jedné ze svých sledujících.

"Dobr den, pracuji jako uitelka a tohle jsem vera ve kole vyfotila. Projekt ovoce do kol. Nkdy pijdou pitka v... Posted by PharmDr. Margit Slimkov on Thursday, June 4, 2020



A není to jediná stížnost na internetu. V jiné facebookové skupině řešili rodiče mrkve, které dostaly děti na ZŠ Socháňova. "Taky jsme měli pocit, že je to zapařené," okomentovala svačinku Alena. "Vyhodili jsme je. Okurky v pytlíku před karanténou byly také špatné, půlku třídy po nich bolelo břicho," přidala se do diskuze další z maminek.

Rodičům vadí kromě špatného stavu zeleniny taky zbytečné obaly a práce výrobců i dodavatelů, která přijde vniveč. "Je mi líto, že při nesprávném zpracování a případné špatné přepravě se docílí jen zbytečného mrhání práce, peněz a plýtvání potravin, kterému se nakonec naučí i naše děti," sdělila TN.cz Marie Šafránková, jejíž syn navštěvuje jednu z pražských základních škol.

Stížností od rodičů na kvalitu produktů chodí ale podle Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který má výběr dodavatelů na starost, jenom minimálně. "Každou takovou stížnost se snažíme vždy prošetřit. Je třeba také zohlednit skutečnost, že produkty, které dostávají žáci ve školách, jsou určeny k okamžité spotřebě," reagovala mluvčí SZIF Lenka Rezková s tím, že čerstvé produkty, zvláště ty porcované, by žáci měli zkonzumovat ihned ve škole a rozhodně nenosit v aktovkách domů, kde logicky ztratí na kvalitě.

Jak se ale zdá, není to realita všech škol, záleží především na dodavateli. "U nás to funguje perfektně: bedýnky se ve školní jídelně rozdělí do košíčků, které 'služba' odnese do třídy. Bedýnky se vrací zpět dodavateli. Jedno dítě - jeden kus hezké zeleniny nebo ovoce a žádné obaly," zareagovala na stížnosti Tereza.

Způsob balení ovoce a zeleniny není nikde pevně stanoven. "To je zcela na žadateli a jeho dohodě se školou, jak bude dodávat do školy kusové produkty. Některé školy preferují environmentální způsob dodávek produktů ve vratných obalech, jiné nechtějí mít s rozdáváním produktů práci a trvají na předem adjustovaných porcích," objasnila Rezková.

Každá škola, která se chce projektu zúčastnit, si sama vybírá některého ze schválených dodavatelů, ke kterému se následně přihlásí. Ten jí poté dováží produkty během celého školního roku. Pokud ale škola s dodavatelem nebude spokojená, může spolupráci ukončit s platností od dalšího školního roku.

Ovoce a zelenina během pandemie zdražily až o pětinu. Podívejte se na reportáž TV Nova: