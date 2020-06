"Rodiče zaplatili přes 10 tisíc, test mi nakonec neuznali," říká studentka

Společnost Scio se stává monopolem na poli přijímacího řízení na vysoké školy. Znamená to, že některé fakulty berou výsledky Scio testu jako plnohodnotné pro přijetí do 1. ročníku. Takovou vysokou školu si vybrala i studentka Eva. Kvůli technickým problémům při online zkoušce jí ale test nebyl uznaný a tím se jí dveře vysněné školy zabouchly před nosem.

Klasické přijímací testy na vysoké školy se pomalu vytrácejí. Po vzoru amerických univerzit jsou nyní v kurzu Scio testy neboli Národní srovnávací zkoušky. Místo nadrcených informací ověřují logické myšlení studentů a chápání v souvislostech. Připravit se na ně můžete buď sami, větší šanci ale máte se speciálními kurzy, které za poplatek nabízí právě společnost Scio.

"Škola, na kterou se hlásím, určila, že poslední platný Scio test pro přijetí bude termín 30. května. Protože mé Scio testy v prezenční formě nedosáhly požadovaného výsledku, doufala jsem v úspěšnost při online termínu,“ popisuje studentka Eva. Jenže při online testu nastaly technické problémy. I když Eva volala na zákaznické centrum společnosti Scio, k poslední možné zkoušce se ten den už nedostala.

"Test se nespustil, viděla jsem pouze plochu mého počítače. Rychle jsem tam volala a doporučili mi počítač restartovat. Když to nepomohlo, řekli, ať si seženu jiný počítač, že mi test pozastaví. Nedostala jsem ale žádné informace o čase, který na připojení nového počítače mám. Než jsem tedy sehnala nový, přišel mi email, že jsem nestihla zpět do testu vstoupit a termín mi tak propadá,“ říká studentka. Společnost Scio se k této události nepostavila nejlépe. Obvinila studentku, že měla zavirovaný počítač a že jde o její chybu.

"Jejich jednání bylo arogantní a také manipulativní. Snažili se mě dotlačit do toho, že jsem tu chybu udělala já. Komunikace také neprobíhala jednoduše. Pokaždé jsem se dovolala někomu jinému a svůj problém znovu a znovu vysvětlovala. Nakonec jsem po napsání stížnosti obdržela vyjádření, že mi tedy vrátí peníze, ale mám to brát jako vstřícný krok z jejich strany. Což mě překvapilo, opravdu jsem z toho testu nic neviděla a k tomu mi to zavřelo dveře na mou vysněnou školu,“ vysvětluje Eva.



Společnost Scio se ale brání. Online verzi musela připravit v extrémně krátké době a po celou dobu zkoušky je připravena odpovídat na jakékoliv technické dotazy. "Na to, že v každém termínu organizujeme několik tisíc zkoušek, tak ty technické problémy nejsou nějak zásadně výrazné. My jsme vždy na příjmu jak na sociálních sítích, tak v našem zákaznickém centru. Na infolince nejsou jen školení pracovníci, ale i naše IT oddělení, takže absolutní většinu problémů jsou schopni vyřešit hned,“ vysvětluje Sabina Netrvalová ze společnosti Scio.

Pracovníci na zákaznickém centru by ale měli být vstřícní. Studenti za Scio testy platí nemalé peníze. Některé rodiny si mohou dovolit zaplatit dítěti pouze jeden termín. "Základní cena jedné prezenční zkoušky je 510 korun, v případě online zkoušky je to 770 korun,“ říká Sabina Netrvalová ze společnosti Scio. Student musí také zaplatit manipulační poplatek za přihlášku. I přípravné kurzy a materiály k učení od společnosti Scio jsou zpoplatněné.



"Máme variantu pro studenty, kteří prokáží, že jsou ze sociálně slabých rodin. Poskytujeme jim zkoušku bez registračního poplatku, zároveň mají nárok na přípravu do výše dvou tisíc korun zdarma. Naše kurzy jsou různorodé od online přípravy za 680 korun až po ty dlouhodobější prezenční za 6 tisíc korun,“ dodává Sabina Netrvalová ze společnosti Scio.

Každý, kdo pochází z chudší rodiny, není ale přímo sociálně slabý. Vysoké školy by tedy měly podle studentky Evy zvážit, jestli přece jen studentům neumožní kromě Scio testů i ty klasické.



"Přijde mi nefér, že společnost Scio podporuje to, co je dnes v Americe, tedy že vzdělání si může dovolit ten,kdo má peníze. Vím, že i někteří moji spolužáci si museli testy platit sami. Některé vysoké školy ale nenabízejí jinou variantu než tento typ testu. Zkoušky nejsou úplně levná záležitost a dohromady s přípravnými kurzy a poplatky to mojí rodinu stálo přes 10 tisíc korun,“ dodává Eva.