Dejte zdravotníkům vouchery do lázní, žádají odbory vládu. Kolik by to stálo?

Vyčerpaní zdravotníci by měli dostat vouchery na týdenní pobyt v lázních. Předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) k tomu vyzvala předsedkyně zdravotnických odborů Dagmar Žítková. Nebylo by to ani tak drahé, řekla televizi Nova s tím, že lékaři a sestry si po extrémně náročném roce potřebují alespoň trochu odpočinout.

Šéfka zdravotnických odborů Dagmar Žítková požádala premiéra Andreje Babiše (ANO) o bonus pro zdravotníky v podobě voucherů na lázeňské pobyty.

"Panu premiérovi jsem zaslala dopis a on ho předal k procesování na ministerstvo zdravotnictví, se kterým jsem v kontaktu," řekla v sobotu televizi Nova. Její dopis má redakce TN.cz k dispozici.

Odboráři navrhují podobné řešení jako u voucherů, o které si v loňském roce mohla žádat veřejnost.

Platil by to stát a pojišťovny

"Náš současný návrh spočívá v řešení, které je obdobné, jako byly vouchery pro veřejnost. Zdravotníci by dostali poukazy na pobyt na lázeňskou nebo rehabilitační léčbu v určité hodnotě (například 10 tisíc korun na stravování a ubytování) a na stanovenou dobu (týden). Se zdravotními pojišťovnami by se napevno dohodl balíček vhodných procedur a jejich minimální počet, který by byl hrazený ze zdravotního pojištění," napsala Žítková Babišovi.

Poukazy by podle Žítkové musely platit přinejmenším dva roky, protože nelze odhadnout, jak se vyvine epidemiologická situace. "Poukazy by zdravotníci využili k regeneraci těla i duše a jejich ochota dál ošetřovat pacienty a zůstat v oboru by se znásobila," domnívá se. Návrh na mimořádné odměnění vyčerpaných zdravotníků by mohl pomoct i českému lázeňství, které se potýká s finančními problémy.

"Zatím nemám definitivní odpověď. Ale z hlediska pomoci těm zdravotníkům by to nebylo tak drahé. Měla jsem představu, že kdyby to bylo pro 100 tisíc zdravotníků a jeden voucher měl hodnotu 10 tisíc korun, tak jsme nákladově na jedné miliardě. Dohromady s balíčkem na procedury by to byla miliarda a půl. Rozdělilo by se to mezi zdravotní pojištění a státní rozpočet," popsala Žítková.

Vojtěch prý návrh ignoroval

Zdravotníci by si voucher stáhli a lázeňský pobyt si potom sami zarezervovali.

Že jsou čeští zdravotníci téměř na konci sil, dokazuje i zpověď vrchní sestry oddělení ARO liberecké nemocnice. Ta by uvítala, kdyby vláda zdravotníkům udělila výjimku ze současného tvrdého lockdownu, aby si mohli jet odpočinout alespoň na chatu. Podrobnosti čtěte tady.

Odbory navrhovaly ministerstvu zdravotnictví pravidelně odměňovat vysloužilé zdravotníky pobytem v lázních už v roce 2018. Žádali tehdejšího šéfa resortu Adama Vojtěcha (za ANO), aby se zasadil o uzákonění takových benefitů. Podle Žítkové se však návrhy na ministerstvu vůbec neprojednaly.

Doufá, že s aktuální žádostí uspěje. "Připadalo mi to jako vhodná možnost, aby si ti lidé odpočinuli a trošku načerpali síly. Fyzická a psychická zátěž je teď v nemocnicích naprosto neuvěřitelná," uzavřela šéfka odborů.